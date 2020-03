Mostantól működik az iPad egérrel és billentyűzettel

Az Apple kiadta az iOS és iPad OS 13.4-es verzióját, és az utóbbiban a külső perifériák támogatása a legnagyobb dobás. A kaliforniai gyártó a szolgáltatások frontján is újított, például megoszthatóvá váltak iCloud Drive mappái, és a tabletek jóval egyszerűbben kezelhetők nagyvállalati vagy oktatási környezetben.

Külföldi lapok már teszteket is lehoztak a múlt héten bemutatott iPad Pro modellekről, amelynek az egyik reklámvideójában a magyar Shapr3D alapítója, Csanády István beszél arról, hogy az általuk kifejlesztett CAD tervezőprogram miként tudja kihasználni a tabletbe épített LIDAR szenzort. A teszteken ezt a lézeres letapogatást inkább érdekes extraként emlegetik, amit jól ki tudnak használni a Shapr3D-hez hasonló professzionális appok, és inkább a kamerarendszer és a mikrofonok javulását, valamint a remek akkuidőt emelik ki.

És persze azt, hogy az iPad Pro végre számítógépként használható. Az új iPadOS 13.4 nemcsak az Apple saját egerét és billentyűzetét támogatja, hanem más gyártókét is. Minden olyan iPaden, amelyre ez a verzió telepíthető. Sőt, az Apple az új Magic Keyboard nevű billentyűzetét csak később dobja piacra, így a többi gyártó még némi előnyt is kap a cégtől.

Üzletre kész

Az iCloud Drive mappamegosztása azt teszi lehetővé, hogy megosszunk egy mappát, és aki hozzáférést kapott, mindig valós időben látja a változásokat. A vállalati felhasználóknak is is izgalmas lehet, hogy ugyanazt a tabletet többen is tudják használni, mindig akinek szüksége van rá. A speciális céges bejelentkezés után az iPad letölti a felhőből a dolgozó fiókját, a személyes beállításait, nem kell mindig ugyanazt a tabletet felkapni. Aki viszont többször bejelentkezett ugyanazok az eszközön, akkor meglesz a gyorsítótárban a beállítása, és hamarabb be tud lépni.

A Shared iPad for Business rendszerben kezelt tableteken és az iskolai környezetben használt gépeken megjelenik egy ideiglenes belépés funkció is, amely Apple fiók nélkül is lehetővé teszi a gép használatát, és amikor kilépnek ebből a vendégfiókból, a használat közben megadott minden adat törlődik.

(The Verge, 9to5Mac)