Magyar 3D nyomtatók is dolgoznak a koronavírus hárításán

Több száz arcvédő pajzsot nyomtatott ki és adományozott kórházaknak és önkormányzatoknak a 3d nyomtatókat gyártó CraftUnique, melynek a fő tartóelemeit Craftbot nyomtatókkal készítették el, míg az áttetsző műanyagból készült lézervágóval szabták méretre.

A körülbelül egy óra alatt kinyomtatható pajzs jól jöhet a szemüveges orvosoknak, akik nehezebben tudnak védőszemüveget húzni, az önkormányzatoknál dolgozó szociális munkásoknak is hasznos, akik például az időseknek segítenek, valamint a közterületeseknek, a patikusoknak és az idősek otthonában dolgozóknak is segítséget nyújthat.

Az ellenálló, áttetsző PETG műanyagból készült tartozékot, vagyis magát a védőburkolatot a Makerspace Budapest és a fóti székhelyű Acryl World Kft. ajánlotta fel a pajzsokhoz. A CraftUnique egy speciális, kilincsre szerelhető ajtónyitó eszközt is kinyomtatott, hogy a tenyerünk használata nélkül, alkarral ki lehessen nyitni az ajtókat, és még kisebb legyen a veszélye a kórokozók terjedésének.

350 pajzsot nyomtatott ki a CraftUnique

Ezekből a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet, a Magyarországi Sürgősségi Ellátásért és Mentésért Alapítvány, valamint a szentgotthárdi, répcelaki, tamási és a kőbányai önkormányzatok kaptak.

A nyomtatáshoz szükséges specifikációkat és fájlokat a CraftUnique hamarosan elérhetővé teszi, hogy azok a Craftbot-felhasználók is be tudjanak szállni a pajzsok gyártásába, akiknek van erre szabad kapacitásuk és idejük. A saját környezetükben könnyen tudják terjeszteni a védőeszközt, amennyiben a nyomtatványokhoz be tudnak szerezni egy-egy áttetsző műanyag lapot.

Ehhez hasonló pajzsokat nyomtat a dolgozóinak a járványkórházzá alakult Budai Egészségközpont is, ők a Do3D nevű startuppal együttműködve készítették el a terveket.