Már 59 ezer ember életét megmenthették a járványintézkedések

Nyakunkon a tavasz, és sokan remélik, hogy ez a járványt is enyhíti, ahogy az influenzát szokta. De ez nem ilyen egyszerű.

Önmagában a maszk nem véd, de nem is árt. A szakmai vélemények is megoszlanak arról, hogy kell-e vagy sem maszk annak, aki egészséges. Ráadásul nem mindegy, mit, mikor, hogyan hord az ember.

Egy 11 európai országot vizsgáló tanulmány szerint a kormányok által hozott intézkedések máris 59 ezer ember életét mentették meg a koronavírus-járványban.

Az Imperial College London kutatói Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Norvégia, Svédország, Svájc és Nagy-Britannia által bevezetett korlátozások és előírások hatásait vizsgálták.

A tanulmány a társadalmi távolságtartás, iskolabezárások, gyülekezési tiltások és kijárási korlátozások hatásait elemezte egy matematikai modellel.

A kutatók úgy találták, hogy ezek az intézkedések március végéig 59 ezer ember életét menthették meg, de mivel a fertőzések számáról nincs pontos adat, egy másik becslésükben tágabb határokat megadva, 21 ezer és 120 ezer közöttire becsülik a megmentettek számát.

Azt is megjegyezték, hogy a járvány korai szakaszában bevezetett intézkedések hatásosabbak voltak, mint az előrehaladott állapotban, a kutatók ezért is tartják fontosnak, hogy a korlátozások továbbra is érvényben maradtak.

„A pandémia hatása extrém, de még rosszabb lehetett volna közbeavatkozás nélkül. A korlátozások fenntartása döntő a kontrollálásban is” – mondta Axel Grandy professzor, a tanulmány egyik szerzője.