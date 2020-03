Luxusfüldugasz a távmunkához

Vannak nehézségei a távmunkának. Fiam, karnyújtásnyira tőlem, videós matekórán vesz részt, tizenkét gyerek és a tanárnő zsibonganak egyszerre az online felületen, ami mellett képtelenség lenne dolgozni, ha nem bömbölne a fülemben a Right Next Door to Hell a Gunstól 1 . Így nincs beszéd, csak látom, hogy dolgoznak a törteken 2 .

Kapóra jött a Bang & Olufsen Beoplay E8 bedugós füles harmadik generációja, amelyben az eredeti, általam is kipróbált receptet finomították tovább. Az elmúlt két és fél évben sikerült például túllendülni a bluetooth párosítás problémáján, ez most már gyerekjáték, a mobilom gördülékenyen és villámgyorsan csatlakozik a füleshez. Amint kinyitottam az akkumulátoros és töltős tokot, a Windows 10-es laptopom is rögtön jelezte, hogy örömmel csatlakozna az észlelt hangeszközhöz.

Ránézésre pont ugyanolyan a Beoplay E8, mint a 2017-ben bemutatott első változat, pedig a mérete és a súlya is jelentősen csökkent. Kisebb a veszélye annak, hogy kipottyanjon a fülünkből, nagyon kényelmesen hordható.

Ezeknek a füleseknek megvan az az előnyük, hogy a lakáson belül elmászkálhatunk a telefonunktól vagy laptoptól, és úgy vehetünk részt egy online konferenciahívásban, hogy közben az edényeket pakoljuk a mosogatógépbe, vagy tízórait kenünk magunknak.

A csomagban a szokásos szilikondugaszok mellett egy szivacsos Comply véget is találunk, sajnos csak egyféle méretben, ami kicsi volt a fülembe, de azért jó, hogy erre is gondoltak. A szivacsos fej különösen jól zárja ki a külvilág zajait, és erre bizonyos helyzetekben szükség lehet, mert a Beoplay E8-nak nincs aktív zajszűrése. Otthoni és irodai munkánál ez még teljesen rendben van, de a régi szép időkben, amikor még eljártam otthonról busszal, időnként bejutottak külső hangfoszlányok.

Két fülesen összesen négy mikrofon van, ezek előnye leginkább a telefonhívások közben érzékelhető, mindig jól hallották a hangomat. Ez most különösen fontos, amikor a telefonálásra redukálódott minden kapcsolattartás a kollégákkal és rokonokkal.

A fülesek külső lapos felülete érintésérzékeny, és jól eltalálta a B&O középutat: nem túl érzékeny, elkerülhetők a véletlen elnémítások, ugyanakkor a határozott érintésre jól reagál. A jobb dugaszon tartott ujjbegyünk például feltekeri a hangerőt, egy rövid érintéssel pedig szüneteltetni tudjuk a zenét.

Megtolták erővel

A finom bőrbevonatú tok sokat fejlődött az előző generációkhoz képest, az aktuális változat vezeték nélkül tölthető, ezt jól ki lehet használni többek közt a Samsung Galaxy mobilokkal, amelyek töltőmódba tudnak kapcsolni, és elég a hátlapjukra helyezni más vezeték nélkül tölthető eszközöket. Így azért kevésbé kellemetlen, ha elindultuk otthonról egy csontig lemerült fülessel, mert útközben is tehetünk bele egy kis energiát. A fülesek egyhuzamban 7 órán át működnek, amivel végig lehet vinni egy napot, a tok összesen 35 órányi szuflát tartogat, szóval elég a szettet heti egyszer-kétszer tölteni.

Jó a B&O E8 hangereje, gyönyörűen szól, a magasaktól a mélyekig minden rendben van, nem túlságosan pumpálós a basszus, a magasak sem szedik szét az agyunkat, de dinamikusak a hangok, és élvezhető a zene minden pillanata.

Amikor másra vágyunk, és mégiscsak jól megpüfölnénk a dobhártyáinkat mélyekkel, a B&O alkalmazásában játszva átállíthatjuk a hangzást, egy színes kör területén kell a megfelelő beállítás felé tolni egy korongot. A Guns & Roses például az energikus és az erős basszus közt félúton eléggé ütős volt. Az appban tudjuk azt is beállítani, hogy szándékosan többet eresszünk át a külvilág zajaiból, a mikrofonok segítségével, amivel biztonságosabb az utcán közlekedni, és úgy tudunk belefülelni mások beszédébe, hogy azt hiszik, nem hallunk semmit.

Persze a B&O nem lenne hű a nevéhez, ha mindemellett az árat ne tolta volna meg. A Beoplay E8 3rd Gen. füles 115-130 ezer forint közötti összegért kapható, és nemcsak ezen az árszinten, hanem a felén is találunk olyan füleseket, amelyekben van aktív zajszűrés. A Beoplay E8 3rd Gen pedig ezzel szemben a különösen jó hangzást, az elegáns formát és a remek akkuidőt tudja felmutatni.

1 Részletesebb magyarázat a választott dalhoz ebben a cikkben.

2 Az énekórán viszont nem vártam meg, hogy a szilva lehulljon a fáról, inkább elmenekültem.