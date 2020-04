Idén érdeklődés híján elmarad a bolondok napja

Április elseje (és a környező napok) a hírfogyasztás szempontjából a legidegesítőbb időszaka az évnek, főként amióta az internetnek köszönhetően villámgyorsan tudnak terjedni az álhírek, átverések. Ilyenkor az óvatosabb hírfogyasztó gyanakodva méreget minden szenzációs híradást, duplán utánajár azok igazságtartalmának, és még így is könnyen be lehet dőlni a gondosan kidolgozott becsapós híreknek. Aki pedig év közben is zabálja az álhírgyárak termelését, annak fel sem tűnnek az április eleji bolondozások.

A koronavírus-járvány miatt 2020-ban gyökeres változás érzékelhető ezen a téren. Sok országban a járványügyi intézkedések részeként központilag, külön alkotott veszélyhelyzeti rendeletekkel tiltják az álhírterjesztést, a lezárások, karanténszabályok miatt otthon ülő rengeteg embernek pedig valószínűleg se kedve, se lehetősége bolondozni.

Idén a koronavírus pandémia miatt a Google is eltekint a hagyományosnak mondható április elsejei technológiai-tudományos álhírek fabrikálásától és közlésétől, noha a korábbi években mindig olvashattunk ezidőtájt vicces Google-fejlesztésekről híreket. Erről a Business Insider szerzett tudomást egy kiszivárgott belső levélből, amiben egy vezető beosztású Google-alkalmazott úgy fogalmazott, hogy "legfőbb célunk most az emberek segítése, tartalékoljuk a vicceinket jövő áprilisra, ami kétségkívül sokkal vidámabb lesz mint a mostani".

A világ több országában, így például Indiában, Thaiföldön és Németországban is szigorú büntetéssel, akár szabadságvesztéssel fenyegették meg azokat, akik a járvánnyal kapcsolatos álhíreket terjesztenének április elsejei apropóval. A thai hatóságok arra figyelmeztettek, hogy öt évig terjedő börtön vár arra, aki álhíreket közöl a járvánnyal kapcsolatban, Tajvanon 3 év és 33 millió forintnyi pénzbírság jár ugyanezért.

Indiában is büntetőpert akasztanak a tréfálkozók nyakába, egy ilyen eljárásról már érkezett is hír: valaki arról viccelődött WhatsAppon, hogy Mumbaiban a katonaság átvette az ellenőrzést. A belügyminiszter kifejezetten felszólította a lakosságot, hogy idén tekintsenek el a szokásos április elsejei tréfáktól, mivel azok a jelenlegi járványhelyzetben alkalmasak lehetnek pánikkeltésre – akit ennek ellenére rajtakapnak, hogy április bolondját járatja másokkal, arra a kiberbűnözés elleni törvény szigorával csapnak le.

A német egészségügyi minisztérium is fontosnak tartotta, hogy a jeles nap alkalmával eltanácsoljon mindenkit a tréfálkozástól. "A koronavírus nem vicc" - közölték a Reutersszel.

(Reuters/The Verge/India Today)

(Borítókép: Rajesh Babu indiai rendőrtiszt koronavírust formáló bukósisakot visel 2020. március 28-án, Chennai városában. Fotó: Arun Sankar/AFP)

