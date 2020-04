A 15. kerületben online kérhet segítséget, aki a járvány miatt rászorul

Budapest 15. kerületi önkormányzata egy magyar fejlesztőcéggel közösen létrehozott egy online felületet és mobilappot, ahol a kerület lakói jelezhetik, ha nekik vagy egy társuknak segítségre van szüksége a bevásárlásban, a gyógyszerek vagy az étel beszerzésében, vagy más olyan teendőben, amelyet a koronavírus-járvány és az az ellen bevezetett kijárási korlátozások miatt nem tudnak egyedül elvégezni.

Az utóbbi hónapokban elkezdtünk egy beszélgetést az e-ügyintézés fejlesztéséről a 15. kerületben, és a soron következő személyes találkozót kellett lemondanunk a járványügyi helyzet miatt. A kerület gyorsan kapcsolt, és néhány órán belül azzal kerestek meg, hogy a kerületben élő önkénteseket szeretnék elérni egy mobilalkalmazáson keresztül, és összekötni azokkal az emberekkel, akik segítségre szorulnak vagy szorulhatnak a következő hónapokban. Vasárnap hajnalban érkezett a kérés, vasárnap délután már specifikálni és tervezni kezdtük az alkalmazást

– írta az Indexnek Oroszvári Péter, a Budapest Tizenöt nevű appot fejlesztő Cheppers alapító-ügyvezetője.

A helyzetre való tekintettel elég feszített tempóban folyt a munka, a szolgáltatás webes felülete és egy mobilapp első verziója mindössze két hét alatt készült el. Az önkénteskedés helyett végül inkább a segítségkérésre és a tájékoztatásra helyezték a hangsúlyt, de már készül az önkéntes jelentkezések koordinálására szolgáló funkció is, Oroszvári szerint egy-két héten belül elkészülhetnek ezzel is.

A szolgáltatás a segitunk.bpxv.hu oldalon a cikk megjelenésekor már elérhető és használható, és a segítségkérés mellett a járvánnyal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók is megtalálhatók rajta. Ugyanezt fogják tudni a mobilappok is, de azok még az Apple és a Google engedélyére várnak, mert a járvánnyal kapcsolatban olyan sok átverős alkalmazás jelent már meg, hogy mindkét cég szigorított az appok jóváhagyásának menetén.

Az önkormányzatnak saját fiókokat kellett regisztrálni, és valóban szigorú ellenőrzés van, többek között a polgármestert is felhívták, hogy biztosan ők adják-e ki az alkalmazást. Az Apple-nél már sikerült magunkat átverekedni egy hét alatt, így most már van hivatalos kormányzati minősítésű fiókja az önkormányzatnak. A Google-nél csapataink még harcban állnak az ügyfélszolgálattal, de közelítünk a célhoz, így hamarosan ki tud kerülni az app mindkét platformra.

– írta Oroszvári Péter, aki szerint ez várhatóan 5-7 napon belül meg is fog történni.

Amellett, hogy a szolgáltatás segít a lakóknak, az önkormányzati adminisztrációt is könnyíti: ezen keresztül tudják adminisztrálni az egyéb csatornákon – például a zöldszámon vagy emailen – beérkező segítségkéréseket is, és követni a segítségnyújtás folyamatát.

Beke Károly, a 15. kerületi önkormányzat stratégia és tájékoztatási csoportjának vezetője az Indexnek azt írta, nem csak náluk folyik ilyen munka: a 2. kerületben is készül ugyanennek a felületnek egy helyi változata, illetve valószínűleg további kerületek is csatlakozni fognak.

A Facebook is épp kedden jelentette be, bevezetnek egy hasonló új funkciót, amellyel az egymáshoz közel élők tudnak segíteni egymásnak a járvány alatt a bevásárlásban és az ügyintézésben, illetve pénzgyűjtéseket is lehet indítani az erre kialakított felületen. Magyarországon a Miutcánk kínált eddig hasonló, de nem járványspecifikus szolgáltatást.