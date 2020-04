Vuhan lezárása nagy mértékben lassította a koronavírus terjedését

Több mint 700 ezer Covid-19-esetet akadályozhattak meg Kínában a korlátozásokkal egy új nemzetközi tanulmány szerint, amely a Science tudományos folyóiratban jelent meg. A új koronavírus okozta járvány miatt bevezetett korlátozások első 50 napjában sok nappal késleltethették a kórokozó Vuhan városán - a kiinduló ponton - kívüli terjedését, ezzel akadályozhatták meg az óriási esetszámot, írja a MedicalXpress a nemzetközi kutatócsoport írására hivatkozva.

Az eredmények segíthetik azokat az országokat, amelyek még a járvány korai szakaszában járnak. "Az 50. napon, vagyis február 19-én Kínában mintegy 30 ezer volt az igazolt Covid-19-es esetek száma. Elemzésünk alapján a vuhani utazási tilalom és az országos veszélyhelyzeti intézkedések nélkül több mint 700 ezer új igazolt eset lett volna Vuhanon kívül ebben az időpontban. Úgy tűnik, a kínai korlátozások sikeresen szakították meg a fertőzések láncolatát, vagyis megakadályozták a kapcsolatot a fertőzöttek és a többi ember között" - mondta Christopher Dye, az Oxfordi Egyetem professzora.

A kutatók egyedülálló adatkészletéből dolgoztak. Vizsgálták az esetjelentéseket, az emberek helyváltoztatási adatait és az egészségügyi beavatkozások információit, ezek összevetésével nyomozták a betegség terjedését és megállítását. Megnézték 4,3 millió ember kiutazását Vuhanból a város lezárása előtti időből, valamint minden érintett kínai város napi esetjelentéseit és korlátozó intézkedéseit.

Fotó: Huaiyu Tian et al / Science Az utazási tilalom hatása az esetszám alakulására

"Mivel a vizsgált időszakba beleesett a tavaszi szünet és a kínai holdújév, a mobil telefonok cellainformációi alapján össze tudtuk vetni a Vuhanba tartó és onnan máshová irányuló utazások mintázatát a járvány idején és az előző két év azonos időszakában. Az elemzés az utazások rendkívüli csökkenését mutatta ki a január 23-i tilalom után. Az így nyert adatok alapján ki tudtuk számítani, mekkora lehetett volna a Vuhannal kapcsolatos esetszám Kína-szerte" - magyarázta Ottar Bjornstad, a Pennsylvanai Állami Egyetem biológusa.

A modellel azt is megmutatták, hogy Vuhan lezárása több nappal is elodázta a betegség megjelenését más városokban. "A késés időt adott a felkészülésre több mint 130 városban" - mondta Tien Huaj-jü, a Pekingi Egyetem epidemiológusa. Ezekben a városokban egyebek mellett leállították a tömegközlekedést, bezárták a szórakozóhelyeket és megtiltották a gyülekezést. Ennek eredményeként 33 százalékkal kevesebb igazolt esetről számoltak be a járvány első hetében, mint azokban a városokban, ahol nem hozták meg ezeket az - első szintűnek nevezett - intézkedéseket.

Noha a lezárásokkal eddig igen alacsonyra sikerült szorítani az esetszámokat, ez semmiképp sem jelenti azt, hogy Kína túl van a veszélyen. "Mivel a populációnak csak egy töredéke fertőződött meg, sokkal nagyobb tömeg van még kitéve a betegségnek. A betegség újra terjedésnek indulhat az országon belüli és a behozott esetekkel" - tette hozzá Tien. (MTI)