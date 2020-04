Nyugi, nem hozza el a koronavírus a világvégét

Emlékeznek arra, mikor 2012-ben vége lett a világnak? És amikor 1910-ben a Hailey-üstökös csóvájából kiszabaduló cianogén gázok halálra mérgeztek egymilliárd embert? Vagy amikor 2000-ben legalább tíz különböző okból jött el a végítélet? Jeane Dixon, az egyik legismertebb amerikai médium 2020-ra is jósolt egy Armageddont, miután az 1962. február 4-ére datált korábbi apokalipszis-feltevésével ellentétben nem történt semmi aznap. Illetve dehogynem, például ezen a napon nyílt meg a St. Jude Children's Research Hospital az Egyesült Államokban, ami elsősorban rákos és leukémiás gyerekeknek segít teljesen ingyen a mai napig, de ez most mellékes.

A világ végének megjóslása évezredek óta az emberiség legkedveltebb tevékenységei közé tartozik, főleg ha éppen valami aggasztó történik éppen a világban. Így nem meglepő, hogy a koronavírus-járvány kapcsán is rögtön beindult ez a folyamat. Sokak szerint egy sor könyv, film, Nostradamus és a Biblia is megjósolták azt, ami jelenleg történik – ízlés szerint kiegészítve az Afrikában pusztító sáskákkal és az ausztrál erdőtüzekkel –, a valóság viszont

természetesen nem ennyire egyértelmű.

A járvány terjedése ellen mostanra mindenki felvette a harcot, a szakértőknek azonban sokkal nehezebb megküzdenie azokkal, akik a fejükbe vették, hogy a koronavírus az emberiség végnapjainak biztos jele. Ez több szempontból sem jó.

Mindenki megjósolta

2020 körül világszerte el fog terjedni egy komoly, tüdőgyulladáshoz hasonló betegség, ami a tüdőt és a hörgőcsöveket fogja támadni, és minden ismert gyógymódnak ellenáll majd. Talán még magánál a betegségnél is furcsább lesz ugyanakkor az, hogy ugyanolyan hirtelen fog majd eltűnni, ahogy jött, tíz év múlva ismét visszatér majd, aztán teljesen feledésbe merül.

– írta Sylvia Browne a 2008-ban megjelent End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World című könyvében.

A hét évvel ezelőtt elhunyt Browne saját bevallása szerint ötéves korában kezdett különféle előérzeteket kapni, köztük a fent olvashatót is, de egészen a járvány kitöréséig nem sok embert mozgatott meg a dolog. A koronavírus-járvány kitörése után aztán hirtelen elég nagy lett a kereslet a könyve iránt: az Amazonon jelenleg is az ötödik helyen áll az ismeretterjesztő könyvek között, a szerencsés tulajdonosok pedig több száz dollárért próbálják meg rásózni a gyűjtői darabokat másokra.

Nem ez volt persze az egyetlen könyv, ami "megjósolta" az új típusú koronavírust. Dean Koontz A Sötétség szeme című 1981-es regénye például már februárban felmerült a járvánnyal kapcsolatban, ennek története ugyanis egy Wuhan-400 névre hallgató vírusról szól, amit biológiai fegyverként fejlesztenek ki, hogy 100%-os halálozási rátájával kipusztítsa az emberiséget. Vagy ott van a szintén ekkortájt előszedett Fertőzés című film, aminek a nézettsége valósággal kilőtt a koronavírus hatására.

Természetesen Nostradamus is előkerült a vírussal kapcsolatban, a legnépszerűbb világvége-jósló alkotás azonban egyértelműen a Biblia, azon belül is a Jelenések könyve – ami nem is túl meglepő, hiszen az apokalipszist és Jézus második eljövetelét lefestő műnél aligha van népszerűbb a világvégére készülők körében. Az biztos, hogy a felsorolt források mindegyikében lehet találni a jelenlegi helyzettel való párhuzamokat, emellett azonban az is összeköti őket, hogy ehhez az összeesküvés-elméletekhez hasonlóan, nagyon erős belemagyarázásra van szükség.

Ez már a végítélet?

Vegyük például Browne hirtelen népszerűvé vált jóslatát, ami első ránézésre elég riasztóan hangzik, valójában azonban egyetlen eleme sem igaz. Első körben például nem találta el pontosan az évet – hiszen azt írta, hogy 2020 körül, ami 2018, meg 2022 is lehetne –, és betegség típusát sem. A COVID-19 ugyan okozhat tüdőgyulladást, de a legtöbben enyhe tünetekkel átvészelik a betegséget. Az sem igaz, hogy a betegség minden ismert gyógymódnak ellenállna: hogy bizonyítottan hatásos terápia és a megelőzésre szolgáló vakcina egyelőre nem létezik, de kezelni ettől még lehet a betegeket.

Ez alapján elég egyértelmű, hogy Browne jóslata csak nagyon nagy jóindulattal fedi le a valóságot, csakúgy, mint Nostradamus két elvileg vonatkozó homályos négysorosa, de ezek legalább a világvégét nem irányozzák elő. A Jelenések könyvére alapozott elméletek viszont annál inkább, ez pedig könnyen szorongáshoz vezethet, pedig az önjelölt próféták elég gyakran félreértelmezik ezt a művet. A vörös sárkány, az Apokalipszis lovasai, a 666-os szám és az utolsó hét csapás alighanem ismerős azok számára is, akik sosem olvasták a Bibliát. Ezek a motívumok a popkultúrában is rég megvetették a lábukat, de Timothy Beal vallástudós-író szerint ez nem jelenti azt, hogy az emberek értik is a mögöttük rejlő szimbolizmust és jelentést.

A szakértő szerint sokan beszélnek úgy a könyvről, hogy el sem olvasták azt, de még ha meg is tették ezt, azzal, hogy a koronavírus-járványban a világvége eljövetelét látják, mindenki máshoz hasonlóan csupán feltételezésekre alapozzák az elméleteiket. A fentiekre remek példa az 1666-os év, amikorra sok keresztény a világvégét vizionálta a 666, vagyis a Fenevad száma miatt. A nagy londoni tűzvész miatt aztán sokan beteljesedettnek látták a próféciát, a világnak azonban akkor sem lett vége. Az is fontos, hogy bár sokan gondolják, hogy ez a szám a Sátánra utal, a preterista, vagyis az utolsó időket racionálisan szemlélő teológusok szerint valószínűbb, hogy inkább a keresztényeket kegyetlenül üldöző Nero római császárral lehet kapcsolatos.

A Bibliával kapcsolatban az elmúlt időszakban felmerült az is, hogy az ausztráliai bozóttüzekre, az Afrikában pusztító sáskákra és a koronavírus-járványra ráhúzható a Krónikák második könyvének egy része. Itt Isten az eső elállításáról, sáskajárásról, meg járványról beszél Salamonnak, ami alapján akár el is lehetne kezdeni aggódni, de ehhez egy sor dologtól el kell tekinteni az értelmezés során,

többek közt attól is, hogy ez a rész kifejezetten Izraelről szól.

Persze biztos vannak olyan hívők, akik számára a végítélet bibliai emlegetése megnyugvással járhat, ez ugyanis jelentéssel ruházza fel az alapjáraton nem racionális járványt, sokaknál viszont éppen ellenkező hatást válthat ki. Emellett azért is elég veszélyes lehet, mert az emberek könnyen belenyugodhatnak abba, hogy az egész egy felsőbb erő utasítására történik, és semmit nem lehet tenni a megfékezése érdekében. Pedig dehogynem.

A spekulációkon túl

Ezek alapján elég egyértelműnek tűnik, hogy Jelenések könyvében foglaltak nem feleltethetőek meg a jelenlegi helyzetnek, sok Bibliával foglalkozó szakértő szerint a mű eleve nem a világvégéről szól. Ulrich Lehner, az amerikai Indiana államban található University of Notre Dame teológusa szerint a inkább a szerző, illetve kicsit kitágítva Jézus korai követőinek világának végét írja le. Ők ekkoriban arra számítottak, hogy Jézus visszatér, és megállítja a rómaiakat, ehelyett azonban Róma igázta le Jeruzsálemet. A mű így inkább számít optimista vigasznak, amivel a korai keresztények emlékeztethetik magukat, hogy végül Isten és az igazság fog győzni.

A világvégével kapcsolatos teóriák, és különféle kétes jóslatok mellett ugyanakkor muszáj megemlíteni azt, hogy tudományos berkekből régóta érkeztek már érvekkel és adatokkal alátámasztott figyelmeztetések egy esetleges világjárvánnyal kapcsolatban. Egy 2007-ben, a SARS-járványt követően megjelent tanulmányban például a hongkongi kutatók azt írták, hogy

a SARS-CoV-hoz hasonló vírusok nagy számban találhatóak meg a patkósdenevérekben, ez pedig a Dél-Kínára jellemző egzotikus ételfogyasztási szokásokkal együtt egy folyamatosan ketyegő időzített bomba, az erre való felkészülés szükségességét pedig nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Az elmúlt néhány évben számos szakértő figyelmeztetett arra, hogy csak idő kérdése egy újabb világjárvány, és mindannyian egyetértettek abban, hogy erre senki nincsen megfelelően felkészülve. A koronavírus-járvánnyal ez be is bizonyosodott: a világ járványügyi hatóságainak a kész helyzettel kell küzdeniük, és a legtöbb helyen csak futnak az események után. Ez lesz a világvége? Aligha. Tanulni ugyanakkor lehet, sőt kell is a dologból, mert csak így lehet majd tényleg megelőzni a következő pandémiát.