A szennyvíz fedheti fel a járvány valós kiterjedését

Több mint egy tucat kutatócsoport dolgozik azon a világban, hogy a szennyvíz elemzésével kimutathatóvá váljon a koronavírus-járvány valós mérete. Abban gyakorlatilag mindenki biztos, hogy a teszteken pozitívnak bizonyuló embereknél sokszorosan többen vannak (voltak) a valós fertőzöttek.

Viszont még a hozzávetőleges számukat is csak tippelni tudják a kutatók. Egyes becslések szerint a teszteken pozitívnak talált embereknél tízszer-hússzor többen lehetnek, de vannak olyan modellek is, amelyek szerint egyes országokban már milliósra tehető a fertőzöttek létszáma.

A szennyvíz jó közeg lehet arra, hogy a lakóközösségek egészét "teszteljék" a vizsgálata révén, hiszen a fürdővízzel, illetve a vécén lehúzott vízzel együtt potenciálisan sok vírus ürülhet a fertőzöttekből a csatornába. Eddig holland, amerikai és svéd kutatók találták meg nyomokban a vírust a csatornavízben. A szakemberek szerint a szennyvíz folyamatos monitorozása a járvány újabb hullámainak közeledtét is előrejelezheti, még akkor, amikor nem jelentkeznek tömegesen a legsúlyosabb tünetek.

A hollandiai Nieuwegein Vízkutató Intézetében dolgozó kutatók már számos szennyvíztisztító telep vizében kimutatták a koronavírust. Egy-egy telepre akár egymillió ember szennyvize is folyhat, így a tesztelés egészen nagy léptékű is lehet. MInthogy például a PCR-alapú koronavírus-tesztek nemcsak ige-nem típusú, hanem akár mennyiségi adatokat is szolgálhatnak a keresett nukleinsavakról (magyarul a vírus mennyiségéről), így ezáltal akár egy város teljes fertőzöttségéről is kép alkotható.

Persze arra nem jó a módszer, hogy a fertőzött egyéneket azonosítsuk, csak az összkép áttekintésére alkalmas. Ehhez persze pontosan tudni kell, hogy egy-egy fertőzött személy mennyi vírust bocsát ki például a széklettel, illetve a vizelettel.

Abban mindenki egyetért, hogy a fertőzöttgyanús személyek minél kiterjedtebb tesztelése az elsődleges cél, és például a szennyvíz tesztelésére csak akkor nyílik mód, ha az ehhez szükséges eszközöket nem a kórházi teszteléstől kell elvonni. A szennyvíztisztítók rutinszerű vizsgálata ezért leginkább akkor válik majd időszerűvé, ha ezt a járvány sikerül elfojtani, és ki kell építeni azt a vészjelző rendszert, ami idejekorán tudósít bennünket, az újabb fertőzési hullám elindulásáról.

Az első kísérletek szerint a módszer érzékenysége meglepően jó. A holland kutatók például már négy nappal azután kimutatták a vírust a Schiphol repülőtér szennyvizéből, hogy az első beteget azonosították Hollandiában. A vizsgálatok szerint a vírus már három nappal a fertőződés után megjelenik az ember székletében, jóval azelőtt, hogy a légzőszervi tünetek megjelennének. Így akár egy hetet is nyerhetnek a járványügyi hatóságok, hogy idejekorán életbe léptessék a védelmi intézkedéseket.

(Nature)