Kevésbé vibrál a Föld a vírusnak köszönhetően

Földrajzórán kevés szó esett arról, hogy a tektonikus lemezek állandó mozgása mellett az folyamatos emberi aktivitás is jókora nyomást gyakorol a földkéregre. Ez most vált igazán feltűnővé, amikor a koronavírus-járvány miatt világszerte áll a közlekedés, az emberek otthon maradnak. A Belga Királyi Obszervatórium geológusai arról számoltak be, hogy jelentős mértékben csökkent a szeizmikus zaj és a rezgés.

Normális esetben a földtani kutatók százméteres mélységben helyezik el a szenzoraikat, hogy tisztán a földkéreg mozgásából eredő zajokat, rezgéseket tanulmányozzák, és ne zavarja meg a munkájukat az autók, vonatok, építkezések és földmunkák zaja.

Most a felszínen is tisztán hallják a Földet

A természetes rezgéseknek kulcsfontosságú szerepük van a szeizmikus tevékenységek észlelésében, a kisebb földrengések és a vulkáni aktivitás észlelésében, előrejelzésében.

Brüsszelben 30-50 százalékkal csökkentek az emberi közlekedéshez köthető 1-20 Hz-es zajok a karantén márciusi bevezetése óta. Korábban csak a karácsonyi ünnepek során tapasztaltak hasonló elcsöndesedést a földtani kutatók.

(Weather.com)