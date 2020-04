Megérkezett a Firefox 75

A Mozilla bemutatta a nyílt forráskódú Firefox böngésző 75. verzióját, amelyben a címsort változtatták meg a legnagyobb mértékben. Ha odakattintunk, máris láthatóvá válik a megnövekedett mérete, és ehhez nagyobb, jobban olvasható betűtípust is választottak.

Több keresőmotor közül is választhatunk, amikor rákattintunk a címsávra, így akár rögtön az Amazon.com kínálatát is böngészhetjük, ha egy terméket keresünk, nem kell a Google oldalán kezdeni. Ugyanitt kínál fel a böngésző a keresésünk bepötyögése közben további népszerű kulcsszavakat, hátha azzal is fel tudja gyorsítani a folyamatot, és segít szűkíteni a találati listát.

A szokásos módon védelmi és teljesítménynövelő fejlesztéseket is találunk az új verzióban.

Azt is közölte a Mozilla, hogy a Firefox fejlesztői csapata a koronavírus-járvány ellenére is tartani tudja az eredeti ütemtervet, és ezt szükségesnek is látják, mert ebben az időszakban még több időt töltünk el online, és rengeteg ember munkája függ a böngészőtől.

(Mozilla)