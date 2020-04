Kaliforniában egy módszerrel 20-szor is használhatóvá válik az N95-ös védőmaszk

Egy friss módszerrel akár 20-szor is újrahasznosíthatóvá válik az N95-ös védőmaszk, írja a CNN egy Kaliforniában bejelentett eljárás kapcsán. A fertőtlenítő, sterilizáló módszer a Battelle cég dolgozta ki, amely az amerikai járványügyi hivataltól (CDC) és az amerikai gyógyszerészeti hatóságtól (FDA) is megkapta az engedélyt a maszkok újrahasznosítására.

Mark Ghilarducci, a kaliforniai kormányzó hivatalától elmondta, hogy a következő héttől már be is vezetik a módszert, amivel naponta akár 80 ezer maszkot is újra tudnak hasznosítani.

Az eljárást kidolgozó cég, a Battelle elnök-vezérigazgatója, Lewis Von Thaer elmondta, hogy porított hidrogén-peroxiddal végzik a fertőtlenítést, aminek köszönhetően akár 20-szor is újrahasználhatóvá válik egy N95-ös maszk. Ezekből jelenleg globális hiány van, Magyarország is Kínából rendeli millió számra a védőfelszereléseket, mert Európában elérhetetlenek azok, így az újrafelhasználás jelentős segítséget jelent.

A cég képviselője azt is elmondta, hogy bár jelenleg csak Ohióban végzik a fertőtlenítést, d ehamarosan Seattle-ben, Stonybrookban, Long Islanden és Bostonban is munkába állnak.

(Borítókép: N95-ös védőmaszk. Fotó: Smith Collection / Gado / Getty Images Hungary)