Az amerikai szenátust is eltanácsolják a Zoomról

Sokasodnak azok az intézmények és vállalatok, amelyek megtiltják a dolgozóiknak a Zoom videokonferenciás eszköz használatát, attól tartva, hogy idegenek juthatnak általa érzékeny információkhoz. A Zoom népszerűsége töretlenül növekszik.

a zoomolás éppen úgy köznevesült, mint a guglizás

A Financial Times üzleti napilap jelentése szerint az Egyesült Államok szenátusának tagjait is arra figyelmeztették, hogy tartózkodjanak a Zoom használatától, míg a Google egyszerűen letiltotta az alkalmazottait a népszerű videókonferenciás eszközről.

Fotó: cnn Boris Johnson által kiposztolt képernyőfotó a brit kabinet Zoomon tartott online üléséről

Érdekes módon a Pentagon azt mondta a Financial Timesnak, hogy tovább konferenciáznak a Zoomon, míg Tajvan kormánya megtiltotta, a német külügy pedig korlátozta az app használatát.

A Zoom már elnézést kért a számtalan biztonsági hiba miatt, amelyek például azt tették lehetővé, hogy idegenek csatlakozzanak be éppen futó megbeszélésekbe. A vállalat félretette minden más fejlesztéseit, hogy a védelem megerősítésére fókuszáljon.

Két olyan módszer van, amivel megakadályozható, hogy illetéktelenek lépjenek be az értekezletünkre, és ezek a funkciók most már alapértelemezetten be vannak kapcsolva. Minden Zoom hívást jelszó véd, így már nem elegendő kitalálni az online értekezlet tízjegyű egyedi azonosítóját.

A másik módszer a várakozószoba bevezetése, vagyis a résztvevőknek ott kell várakozniuk, mielőtt csatlakozhatnak a híváshoz. Ezt pedig csak a videókonferencia szervezője engedélyezheti nekik.

Persze sok múlik az online értekezlet résztvevőin és szervezőin, nekik is oda kell figyelniük a saját biztonságukra, ami az összes létező internetes szolgáltatásról elmondható. Például nem érdemes megosztani a közösségi médiában egy Zoom értekezlet linkjét, amely egyetlen kattintással belépést biztosít bárkinek, ahogy egy Google Dokumentumban tárolt irat megosztási linkjét sem tesszük közzé.

