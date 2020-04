Koreai tudósok szerint újra aktívvá válhat a vírus a gyógyultakban

A koronavírus „újraaktivizálódhat” azokban, akik már kigyógyultak a betegségből a dél-koreai járványügyi központ (CDC) szerint, írja a Bloomberg. 51 dél-koreai páciens, akiket korábban gyógyultnak nyilvánítottak, ismét pozitív eredményt mutatott, állítja a koreai járványügy. A CDC szerint nem arról van szó, hogy ezek az emberek ismét elkapták a betegséget,

hanem azt történhetett, hogy a vírus újraaktivizálódott.

Egyre inkább az újraaktivizálódásra gyanakszunk mint lehetséges okra, de átfogó tanulmányokat végzünk a dologgal kapcsolatban. Előfordult, hogy egy páciens egyik nap negatív, másik nap pozitív teszteredményt mutatott

– mondta el Csijong Jeunkjong, a CDC igazgatója.

A dél-koreai protokoll szerint akkor számít gyógyultnak valaki, ha 24 órán belül kétszer is negatív lesz a tesztje. A CDC tovább vizsgálja a kérdéses eseteket. Dél-Korea egyike volt az első országoknak, ahol elterjedt a koronavírus. Eddig összesen 10 450 regisztrált eset volt az országban, ahol most már csak nagyon kevés új fertőzöttről van hír. Az ázsiai országban rendkívül kiterjedt tesztelést végeztek, és a legmodernebb eszközöket vetették be a fertőzöttek kapcsolati hálójának felderítésében.