Nemigen lehet a nyájimmunitásra építeni egy kutatás szerint

Ausztriában elkészült Európa első kutatása arról, a társadalom mekkora része is fertőződött meg a koronavírussal, és az eredmény alaposan gyengíti azt a megközelítést, hogy érdemes lenne a nyájimmunitás kialakulására számítanunk – írja a Guardian.

Az osztrák, általában közvélemény-kutatással foglalkozó SORA által készített felmérés szerint Ausztriában mindössze a lakosság 0,33 százaléka fertőződött meg koronavírussal, ami a hibahatárokat is figyelembe véve azt jelenti, 95 százalékos pontossággal kijelenthető, hogy a lakosság 0,12–0,76 százaléka szerezhetett immunitást a vírusra. A nyájimmunitás kialakulásához a becslések szerint ehhez képest 60 százalék körüli számra lenne szükség.

Az osztrák kancellár, Sebastian Kurz azt mondta a kormánya által rendelt kutatásról, hogy ez az alacsony szám bizonyítja, hogy a nyájimmunitás elmélete nem működhet a jelenlegi járványban.

E szerint az elmélet szerint – amelyet eleinte Nagy-Britannia is megfelelőnek tartott – nem távolságtartással és a járvány terjedésének lassításával lehetne elérni a helyzet javulását, hanem azzal, ha gyorsan minél többen átesnek rajta, és ettől – a védőoltások hatásához hasonlóan – kialakul bennük az immunitás, így nem tud tovább terjedni a járvány.

Ugyanakkor végül Nagy-Britannia is elvetette ezt a megközelítést, mert a számítások szerint az 250 ezer halálos áldozattal járt volna. A WHO viszont mindig is a karanténra és távolságtartásra épülő modellt támogatta.

A kutatásnak az is része volt, hogy 1544 lakoson végezték el a koronavírus-tesztet szúrópróbaszerűen. Arra voltak kíváncsiak, hányan estek át április elején koronavírus-fertőzésen, anélkül, hogy tudomásuk van róla. Az eredményből az derül ki:

akár több mint kétszer annyi koronavírussal fertőzött ember lehet Ausztriában, mint amennyiről a hivatalos adatok beszámolnak

- írja az MTI.

"Az akadály nagyobb, mint gondoltuk. Még nem vagyunk a biztonságos oldalon" - jelentette ki Heinz Faßmann oktatási és tudományos miniszter, amikor ismertette az adatokat.