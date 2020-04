Amerikában is harmadával csökkent a légszennyezettség a lezárások miatt

A koronavírus, illetve a járvány miatti leállások legalább a levegőminőségnek jót tesznek: ezt előbb Kínában, azután a Pó-síkságon, majd többek között Magyarországon is láthattuk: mindenütt jelentősen javult a levegő a korlátozások miatt,és most ugyanez történik Amerikában is.

A NASA adatai szerint az Egyesült Államok északkeleti részén, Boston, New York és Washington tágabb környékén a szokásos márciusi mértékhez képest kb. 30 százalékkal csökkent a nitrogén-dioxid-szint. Az NO 2 elsősorban a fosszilis üzemanyag-használatból, vagyis a közlekedésből, kisebb mértékben az áramtermelésből származik. 2005 óta, amióta rendszeresen mérik, ez a legalacsonyabb márciusi NO 2 -szint a világ egyik legfejlettebb megalopoliszában.

Az adatok műholdképekből származnak, ami a levegőminőségnek nem a legpontosabb mérése, a nitrogén-dioxid-szint ezzel csak napos időszakokban becsülhető. Hogy a mostani csökkenés mennyiben köszönhető a kisebb emberi kibocsátásnak, és milyen szerepet játszik benne az időjárás, kicsit később derül majd ki.

