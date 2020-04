A fizetős ügyfelek kikerülhetik a Zoom kínai adatközpontját

A sok kritika után április 18-án új funkciót kínál a Zoom nevű videókonferenciás alkalmazás. Azok a felhasználók, akik hajlandóak fizetni, kiválaszthatják, hogy földrajzilag hol helyezkedjen el az adatközpont, amit a hívások során használnak.

Az újítást azután vezették be, hogy már korábban is többen jelezték, hogy az adatok nincsenek biztonságban, és az Egyesült Államok szenátusa, valamint a Google után több nagyobb cég is arra jutott, hogy más platformot keres arra, hogy távmunka során a kollégáik beszélgessenek. Legutóbb Torontóból jelezték, hogy a hívásokba kínai szerverek is bekapcsolódtak annak ellenére, hogy a résztvevők közül fizikailag egy ember sem volt Kínában.

Az április 18-ától életbe lépő frissítés után a fizetős ügyfelek kiválaszthatják, hogy melyik adatközpontot használják. Jelenleg Ausztrália, Kanada, Kína, Európa, India, Japán/Hongkong , Latin-Amerika és az Egyesült Államok szerepel az adatközpontok között, és a fizetős ügyfeleknek arra lesz lehetőségük, hogy ezt megváltoztassák egy hívás erejéig. Ugyanakkor a Zoom azt is ígéri, hogy nem fordul elő majd többé olyan, hogy a kínai adatközponton megy keresztül egy olyan hívás, amelyben nincs Kínában tartózkodó felhasználó, akkor sem, ha ingyenes fiókot használnak a felhasználók.

A cég vezetője, Eric Yuan azt mondta, hogy arra egyébként is csak azért volt szükség, mert az új koronavírus-járvány miatt megnövekedett a szerverek terhelése, és a biztonságos működés fenntartásnak érdekében elosztották a terhelést a szerverek között. Ezt azóta sikerült megoldani, de a prémium ügyfeleknek megadják azt a lehetőséget, hogy ők válasszák ki az adatközpontot.