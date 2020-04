Jóval több koronavírus-áldozat lehet New Yorkban, mint ahogy azt a statisztikák jelzik

A koronavírus-járvány az Egyesült Államokat sújtja leginkább, azon belül is New York államot, és magát New York városát. Utóbbiban több mint hatezren haltak meg a vírus miatt, de elemzők úgy vélik, hogy a statisztikáknál jóval több áldozata van a járványnak, írja az Economist.

Néhány napja két New York-i lap, a WNYC és a The Gothamist is arról írt, hogy a koronavírusos statisztikákba nem kerülnek be azok, akik otthonukban, diagnosztizálatlanul halnak meg. Arra pedig több jel is utal, hogy sokan koronavírusosok lehetnek közülük. Az egyik ilyen jel, hogy megugrottak azok az esetek, amikor szívrohamhoz hívják ki a mentőket.

A város tűzoltóságának adatai szerint a város lakosai négyszer annyi sürgősségi hívást intéztek hozzájuk szívroham miatt, mint tavaly. A legfrissebb adatok szerint naponta több mint háromszáz szívmegállásos esethez hívják ki a sürgősségi egységeket, és ezek közül több mint kétszáz halállal is végződik. Tavaly ugyanebben az időszakban harminc körüli volt a napi haláleset. Ezzel egybevágnak New York-i mentősök beszámolói is, akik korábban hetente egyszer-kétszer mentek ki szívmegállásos esethez, azok most napi hat-héttel találkoznak.

New York mindeközben már közölte, hogy felülvizsgálják majd a koronavírusos halálozások számát, olyanok is szerepelnek majd a javított adatsorban, akik sohasem voltak tesztelve, de valószínűsíthetően a koronavírus áldozatai lettek.

(Borítókép: Spencer Platt / Getty Images)