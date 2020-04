Leleplezték új iPhone SE-t

Ebben lesz először 5G, és a lézeres szenzor is megjelenhet rajta. De a hagyományos őszi premier lehet hogy nem jön össze.

Az Apple szerdán bemutatta az új iPhone SE-t, melynek a megjelenésére sem kell olyan rettenetesen sokat várni, a CNN cikke szerint ugyanis április 24-től kezdődően dobja piacra a cég. Piros, fekete és fehér színekben érkezik majd.

5 Galéria: iPhone SE 2020 Fotó: Apple.com

Az előző generációs iPhone SE-hez hasonlóan az újnak is kedvező ára lesz: 399 dollárnál kezdődik. A hasonlóságok itt nem érnek véget, mert az új modell is kisebb méretű lesz, mint a piacon lévő legújabb iPhone-ok. Viszont ugyanolyan processzor lesz benne, mint az iPhone 11 Próban, valamint retina HD-kijelzővel lesz felszerelve, és 4K-s videókat is lehet vele készíteni.

A CNN azt írja, hogy az olcsó iPhone április végi megjelenése valószínűleg összefügg a járvány okozta gazdasági helyzettel, bár még így is kockázatos lehet, hiszen Kínában például 60 százalékkal kevesebb telefont adtak el februárban a tavalyi számokhoz képest.