Egy falra szerelhető doboz ellenőrizné az otthon gyógyulók légzését és mozgását

Az új koronavírus-járvány hatalmas kihívás elé állítja az egészségügyi dolgozókat. Nem csak abban, hogyan kezeljék a súlyos eseteket, de arra is új megoldásokat kell kitalálni, hogyan érhető el a távgyógyászat. Azaz hogyan lehet kezelni és ellenőrizni azokat a betegeket, akik nem szorulnak kórházi ellátásra.

Azok a betegek, akiknél pozitív lett a koronavírus-teszt eredménye, de nincsenek súlyos állapotban, otthon gyógyulnak, ugyanis a kórházi rendszer a világ összes országában így is túlterhelt. Ezért tehát az orvosoknak és az ápolóknak szüksége lenne egy olyan megoldásra, amellyel az otthoni kezelés során is figyelemmel tudják követni a betegek állapotát, hogy szükség esetén már az előtt közbe tudjanak avatkozni, hogy súlyosbodna a páciensek állapota.

Az MIT CSAIL egy olyan fejlesztésen dolgozik, amivel ezt egyszerűen meg lehet oldani, és nagyjából annyi helyet foglal mint egy wifi-router. Az eszköz vezeték nélküli jeleket használva monitorozná a beteg mozgását, alvási szokásait, és ami a legfontosabb, a légzést is figyelné. Mesterséges intelligenciával képes lenne megkülönböztetni a különböző embereket is. A rendszert jelenleg egy Boston melletti idősotthonban tesztelik, amiről William McGrory intézményvezető azt mondta, hogy hosszú távon is jó lehet, ha idős emberekről be lehetne gyűjteni úgy egészségügyi adatokat, hogy ahhoz a mindennapi életükön nem kell változtatni, és az orvosok esetleg a távolból is elemezni tudnák ezeket az eredményeket.

Az MIT szerint pont az a lényege az eszköznek, hogy nem kell mindenhova magával vinni az embereknek, így olyan betegeknél is jól alkalmazhatóak, akik nem használtak okoseszközöket vagy éppen nem akarnak egy új napi rutinhoz hozzászokni, ráadásul nem is függ attól az eszköz sikere, hogy aznap elfelejti-e felvenni vagy feltölteni az ember.