Okosórákkal fékeznék meg a jövőben a világjárványokat

A fejlesztők szerint a hordható okoseszközöknek a jövőben sokkal nagyobb szerepe lehet abban, hogy megelőzzék a járványokat, és minél hamarabb kiderülhessenek betegségek. Az új koronavírus-járvány kapcsán derült ki, hogy mennyi potenciális lehetőség van ezekben az eszközökben, csak éppen nem sokan használták eddig ki.

Ideje kezet mosni!

A Wear Os frissítésébe egy új figyelmeztetés került be. Akinek van okosórája, az pontosan tudja, hogy a beállításoktól függően figyelmezteti az eszköz, hogy ideje lenne mozogni. Ez a munkahelyen tényleg segít, a moziban vagy egy megbeszélésen ülve meg rettentően idegesítő, mindenesetre a Google a legújabb frissítésével három óránként figyelmezteti a felhasználót, hogy ideje megmosni a kezet, aztán elindít egy 40 másodperces visszaszámlálót. Az értesítést ki lehet kapcsolni, de azért a járvány elleni védekezésben nem szabad elfelejteni, hogy a rendszeres és alapos kézmosás nagyon fontos.

Az okosóra jelezné, ha valószínűleg beteg a viselője

A Stanford, Scripps Research és a Fitbit közös kutatásának pedig az a célja, hogy minél korábban jelezzen, ha a vélhetően megbetegedett az óra viselője. Az óra a szokásoshoz képest megnövekedett pulzusszám és a magasabb testhő esetén jelezne, ezek ugyanis utalhatnak arra, hogy a szervezetben valamilyen immunválasz indult el, és már akkor karanténba vonulhatna valaki, ha még nem is érez magán különösebb tüneteket. Az algoritmusnak nagyon pontosnak kell lenni, ugyanis nyilvánvalóan mozgás esetében is szaporább lesz a pulzus, vagy a testhő emelkedhet, ezért különbséget kell tennie az ilyen és a gyanús változások között. Az is komoly kérdés, hogyan lehet különbséget tenni a vírusok között, hiszen ennyiből még nem lehet tudni, hogy egyszerű megfázás vagy komolyabb vírus lappang a szervezetben.

A kutatók szerint azonban megér egy próbát, mert a hordható okoseszközök naponta több ezer mérést végeznek, és rengeteg adatot gyűjtenek be. Ez pedig óriási segítség lehet már csak abban is, hogy megértsük, ki hogyan betegedik meg, milyen értékei változnak, és már akkor is megéri ezeket tüzetesebben megvizsgálni, ha csak a társadalom egy kisebb szeleténél lehet megtudni lényeges megbetegedési mintákat, ugyanis már ez is elég lehet, hogy csökkenteni lehessen a jövőben a járvány kitörésének nagyságát.