Hibás műszer okozott horrorisztikus gamma-sugárzási adatokat Szombathelyen

Meglepő dolgot láthatott az, aki ma délelőtt az Európai Bizottság sugárzási adatokat szolgáltató oldalán akarta ellenőrizni, hogy minden rendben volt-e az éjszaka. Egy lila pötty jelent meg rajta Európa közepén, ami a térképre nagyítva azt jelezte, hogy Szombathelyen kiugróan magas a gamma-sugárzás.

Jelenleg egyébként is terjed az a rémhír, ami szerint a csernobili erdőtüzek veszélyes anyagokat juttatnak a légkörbe, és ez a szelekkel Magyarországot is eléri. Hogy ez miért nem igaz, azzal itt foglalkoztunk részletesebben. Mindenesetre ebben az általános hangulatban különösen nem jött jól, hogy egy egyébként megbízható sugárzási térképen egy magyar nagyváros hirtelen úgy kezd kinézni, mint Fukusima.

A szombathelyi kiugró érték valójában nem jelent veszélyt, a Nemzeti Népegészségügyi Központ megkeresésünkre azt válaszolta, hogy egy mérőműszer meghibásodása miatt jelzett kiugró értéket Szombathelyen az említett térkép. A lakosság nincs veszélyben, a mérőeszköz javítása jelenleg folyamatban van.

A katasztrófavédelem pedig részletezte is az esetet, tájékoztatásuk szerint ma hajnalban, a Szombathelyen az Ady Endre tér 1. szám alatt elhelyezett, az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer (OSJER) részeként működő háttérsugárzás-mérő végpont meghibásodott. Munkatársaik a helyszínen mobil eszközökkel több ponton is méréseket végeznek, a normális háttérsugárzási értéktől eltérő értéket sehol sem mértek. A végponton lévő másik szonda megfelelően működik, normál háttérsugárzási adatokat mér. A meghibásodásról értesítették az európai radiológiai adatcsere rendszert (EURDEP) is, és az esetet kivizsgálják.

A természetes háttérsugárzás átlag mértéke Magyarországon 50-180 nSv/óra körül ingadozik. A figyelmeztetési szint 250 nSv/óra, a riasztási szint 500 nSv/óra. A hibás műszer miatt a térkép 10 milliót mutatott Szombathely környékén:

A katasztrófavédelem honlapja szerint ez nem azt jelenti, hogy az 500-as szint veszélyes lenne az emberekre, hanem azt jelzik a szakemberek számára, hogy célszerű utánajárni és megvizsgálni, mi okozhatta, illetve okozza a szint növekedést, mielőtt az a lakosság biztonsági kockázattal járhatna.

Magyarországon az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer távmérőhálózata (OSJER) folyamatosan nyomon követi a háttérsugárzás változásait, amely adatok nem mutattak emelkedett háttérsugárzási szintet az elmúlt napokban. Magyarországon több mint 130 radiológiai monitoring távmérő-állomás alkotja a távmérő hálózatot.