A WHO és a Facebook chatbottal harcolna az álhírek ellen

Ismét összeállt a Facebook és az Egészségügyi Világszervezet, hogy megpróbáljanak tenni valamit az ellen, hogy még mindig rengetegen osztanak meg veszélyes hülyeségeket a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.

A Facebookot emiatt egyébként egyre több kritika éri, ugyanis hiába ígérte meg, hogy minden eddiginél nagyobb energiát fektet abba, hogy ne terjedjenek hamis információk az oldalon, mégis sok az olyan álhír, ami a közösségi oldalon terjed, mi is írtunk már rengetegről.

Korábban már külön információs boxot kapott a WHO, ahol a legfrissebb vírussal kapcsolatos információkat lehetett találni, most pedig a WhatsApp után a Messengeren is elindult egy WHO chatbot. Az ígéretek szerint ennek a legfrissebb adatok és információk megosztása mellett az is a feladata lesz, hogy a lehető leghamarabb reagáljon az oldalon terjedő álhírekre azzal, hogy elmagyarázza, mi is a valóság. A bejelentés szerint a chatbot még arra is képes lesz, hogy a megfelelő emojikkal reagáljon. Úgy tűnik tehát, hogy a Facebook taktikát változtatott, ha nem tudja teljesen kiirtani az oldalról a hülyeségeket, akkor legalább megpróbálja enyhíteni a károkat, a kérdé csak az, hogy vajon hányan iratkoznak fel a chatbot szolgáltatásaira, és mit ér az egész anélkül, hogy minél több nyelvre lefordítanák.