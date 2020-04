Biztató eredményeket mutat egy magyar kutatócsoport szere a tüdőgyulladás és szöveti hegesedés kezelésében

A koronavírusos megbetegedések szövődményeként kialakuló tüdőgyulladás és szöveti hegesedés kezelésében mutat sikereket a Sigma-1 receptor serkentése. A Sigma-1 receptorok serkentésével történő szöveti hegesedés csökkentéséről 2019-ben nyújtott be egy magyar cég szabadalmat. Az akkori kutatások eredményei adják az újabb vizsgálatok alapját, amely során azt nézik meg, hogy az új koronavírus-fertőzés során megjelenő tüdőhegesedést hogyan lehet kikerülni. Jelenleg a kutatók a humánfázis-vizsgálatokat készítik elő.

A gyógyszerről dr. Fekete Andrea, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika adjunktusa beszélt a Semmelweis Egyetemnek. Lendület kutatócsoportjával elsőként publikálta 2016-ban, hogy a Sigma-1 szerepet játszik a vese oxigénhiányos károsodásában, így jó célpontja lehet az ilyen irányú gyógyszerfejlesztéseknek. Ezt követően munkatársával, dr. Vannay Ádámmal leírták azt is, hogy a Sigma-1 receptornak a szöveti hegesedésben, a fibrózis is jelentősége lehet, és nemcsak a vesében, hanem a tüdőben is, vagyis megfelelő célpontja lehet akár a tüdőfibrózis kezelését segítő gyógyszerek kifejlesztésének. Ezt a felfedezést 2019 óta az USA-ban, majd idén Kínában és számos más országban bejegyzett szabadalom is védi, amelynek 95 százalékban az MTA, 5 százalékban a Semmelweis Egyetem a tulajdonosa, kizárólagos hasznosítója pedig a SigmaDrugs nevű, a Semmelweis Egyetemhez kapcsolódó cég, amelynek egyik tulajdonosa, valamint vezetője dr. Fekete Andrea.

A szabadalomban a tüdőre gyakorolt hatásokat korábban pont egy olyan példán mutatták be, ahol tüdőgyulladás és szöveti hegedés történt – ezeket a szövődményeket váltja ki az új koronavírus-fertőzés is, ezért kezdték el azt is tanulmányozni, hogy milyen hatást lehet elérni kifejezetten a koronavírusos betegeknél a szerrel.

A molekula gyors gyulladáscsökkentő hatása ismert, és a kutatók irodalmi adatok alapján azt is felvetik, hogy a hidroxi-klorokin-szulfát antimaláriás szer a Sigma-1 receptoron keresztül hat. Mindez megerősítette őket abban, hogy a molekula főszerepet játszhat a Covid-19 jövőbeli terápiájában.

A piacon ma is elérhető olyan gyógyszer, ami a fő terápiás hatás mellett egyfajta serkenti ezt a receptort. Éppen ezért dr. Fekete Andrea jelenleg egy kutatási protokollt állít össze, amelyet a SigmaDrugs hamarosan benyújthat az OGYÉI-nek, hogy indikációbővítéssel mielőbb kipróbálható legyen ez a szer koronavírusban szenvedő betegeknél.