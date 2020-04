Biztató eredményt hozott egy gyógyszer a súlyos koronavírusos esetek kezelésében

A Gilead Sciences antivirális gyógyszereivel ért el sikereket súlyos koronavírus-fertőzöttek kezelésében egy chicagói kórház. A remdesivir nevű hatóanyag az orvosok szerint nagyon gyorsan csökkentette a lázat, enyhítette a légzési nehézséget, és szinte az összes beteg egy hét alatt felépült.

Ez a gyógyszer volt az első, aminél a klinikai vizsgálatok igazolták, hogy hatással lehet a fertőzést okozó vírusra. Az embereken végzett első biztató kísérletek után azt várják, hogy a hatóságok gyorsan engedélyezhetik a szert, és ez lehet az első ellenőrzött és jóváhagyott kezelés az új koronavírus gyógyítására.

A Chicagói Egyetem 125 embert toborzott a tesztek első szakaszára, 113 beteg állapota súlyos volt. Minden beteg naponta kapott remdesivirinfúziót. A kísérletet vezető orvos beszámolója szerint a betegek többsége már teljesen felgyógyult, a 125 alany közül csak ketten vesztették életüket.

Más kórházakban is kísérleteznek a hatóanyaggal, ezek eredményeit egyelőre még nem ismertették, de így is sokan bíznak abban, hogy hatékony lehet a súlyos állapotban lévő betegek terápiájában. A múlt hónapban Donald Trump elnök is megemlítette a remdesivirt, azt mondta, nagyon biztatóak az eredményeik.

A Gilead Sciences a csütörtöki közleményében azt írta, hogy nagyon bizakodóak, és hamarosan közzéteszik az eredményeket.

Kathleen Mullane, a chicagói egyetem kutatójának nyilatkozata szerint óvatosan kell örülni, mert ezek még olyan adatok, amiknél például nem volt olyan beteg, aki csak placebót kapott volna, vagyis nincs összehasonlítási alapjuk. Mindenesetre a betegek láza azonnal csökkent, és szerinte az is biztató, hogy sok ember lélegeztetőgépen volt, mikor elkezdte kapni a terápiát, de néhány nap alatt rengeteget javult az állapotuk.

Más kutatók szerint a súlyos állapotban lévő betegek közül sokan halnak meg. Ha valóban két fő kivételével mindenkit sikerült megmenteni, akkor valóban biztatóak az eredmények, de még várni kell a kontrollcsoportok eredményeire, illetve a randomizált vizsgálatokra.

A súlyos eseteknél alkalmazott tesztekben a világ 152 egészségügyi intézményéből 2400 beteg adatait vizsgálják, a mérsékeltebb eseteknél végzett vizsgálatokban 1600 beteg vett részt. Kontrollcsoport nem volt, így valamelyest nehezebb lesz a szakembereknek az eredményeket értelmezni, és tudományos szempontból csak akkor lehet megfelelő következtetéseket levonni, ha a Gilead megjelenteti a teljes tanulmányt.

A Gilead részvényárfolyamára már az első beszámolók jó hatással voltak, a vállalat értéke megugrott a tőzsdén.