Járjon a Harvardra a hálószobájában, ingyen

Ugyan videojátékozni és netflixezni is elég jó, de sajnos ezek nem kötnek le mindenkit akik házi karanténba szorultak. Vannak, akik elméjüket palléroznák, esetleg új képességeket szednének össze. Egy-egy egyetem online kurzusa akár több százezer forintba is kerülhet, de szerencsére vannak olcsóbb sikátorok is, amik a tudás fellegvárához vezetnek Ezekből gyűjtöttünk itt össze néhányat.

Lehet kardoskodni ellene, de a nyugati világ nyelve az angol, így nagyon sok ingyenes, vagy olcsó képzést csak ezen a nyelven érhetünk el. Ha valaki még nem érzi azt, hogy zökkenőmentesen csevegne teázás közben II. Erzsébettel, az például kezdheti azzal, hogy online megtanul angolul.

Erre már számtalan alkalmazás létezik telefonokra (például Duolingo), de ha valaki strukturáltan, tanártól szeretne tanulni, az ránézhet például a magyar Webuni oldalára. Itt nem csak angolul lehet tanulni, hanem (a koronavírusra való tekintettel) rengeteg 1-12. osztályos anyag is elérhető ingyen, de akár számvitelt is tanulhatunk. Még maga Bálint gazda is tart órát a gyümölcsmetszésről, bár nem ingyen, 2950 forintért.

Ha valakinek kifejezetten a matekkal, statisztikával gyűlik meg a baja, akkor próbálja ki a Matekinget vagy az EasyMaths-t – az előbbin a teljes középiskolai anyag ingyenes, az egyetemi anyagok 60 százalékkal vannak leértékelve, utóbbin pedig jelenleg féláron vannak a kurzusok.

A Google is összerakott néhány ingyenes tananyagot, amik leginkább a digitális munkára való átállást segítik. A kurzusokon megismerkedhetünk a programozás alapjaival, felturbózhatjuk az önéletrajzunkat, vagy tanulhatunk digitális marketinget.

Ha az angol nyelv nem jelent problémát, kinyílik az olvasó előtt a világ. Sok egyetem ingyenesen elérhetővé tesz különböző kurzusokat, ezeket például az edx.org-on találhatjuk meg. A Harvard Egyetemnek például elképesztő mennyiségű kurzusa érhető el itt ingyen. Természetesen nem egy szak teljes anyagát adják le, hanem egy-egy témakört járnak körbe. Van itt minden: Shakespeare, üzleti jog, valószínűség-számítás, de még a gépi lélegeztetés alapjait is bemutatják.

Ha valaki hajlandó a drága és hosszútávú elköteleződésre, végigcsinálhatja amerikai egyetemek néhány mesterképzését is. Szeretne egy Számítógépes tudományok MSc diplomát a Texasi Egyetemről? Nem kell odaköltöznie, elég befizetni a 10 ezer dolláros (3,2 millió forintos) tandíjat, és mehet a menet online. Az edx.org-hoz hasonló a Coursera is, kismillió ingyenes (és még kismillió fizetős) online kurzussal.

Az MIT, a világ egyik legmenőbb műszaki egyeteme az Open CourseWare nevű oldalán gyűjti az ingyen elérhető kurzusait. Itt is van minden: póker, asztrofizika, mágia, varázslat és a szellemek világa, és minden más, mi szem s szájnak ingere.

A Udemy-t valószínűleg sokan ismerik. Az oldalon rengeteg mindent lehet tanulni, viszont a legtöbb kurzus (főleg azok, amiket neves szakértők tartanak) gyakran igen borsos áron fut. Nem kell ettől megijedni, a Udemyn rendszeresek a véletlenszerű leárazások, elvileg most is fut egy ilyen akció. Azért csak elvileg, mert szó szerint véletlenszerűek a leárazások: amikor egy barátommal együtt akartuk elkezdeni ugyanazt a kurzust, neki tizenpár euró volt az ajánlat, nekem meg teljes árú. Erre érdemes figyelni.

A Udemy fő kategóriái az üzleti ismeretek, a dizájn, a fényképezés, a fejlesztés, a marketing, az IT és szoftver és a személyes fejlődés (ebbe beletartozik például a feszültségkezelés és a vallás). Ezeken kívül persze rengeteg alegység is van, és lehet még zenét és edzésmódszertant tanulni, vagy akár hétköznapi, iskolai képzéseket is hallgatni.

A Udemy-hez nagyon hasonló a LinkedIn oktatófelülete, a LinkedIn Learning. A tananyag is hasonló, és az oktatóvideók. A különbség az, hogy a LinkedIn Learning egy előfizetői program, amivel minden képzést megkapunk. Az első hónap ingyenes, így van időnk kipróbálni, hogy tetszik-e az online tanulás.

A Carnegie Mellon egyetem a saját Open Learning Initiative keretében osztja meg ingyenes oktatóanyagait, a Duke Egyetem a Courserán, A Stanford Egyetem a saját oldalán, akárcsak a Yale, a Berkley pedig az edx-en.

Ez csak a jéghegy csúcsa, érdemes elmerülni a felsorolt weboldalakon, hiszen lehet, hogy valaki a karanténban találja meg az új szenvedélyét.

