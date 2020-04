Néhány orvos szerint a lábon megjelenő foltok előre jelezhetik a koronavírust

Spanyol és olasz szakemberek azt állítják, hogy eddig nem várt helyen, a lábfejeken is megmutatkozhatnak az új koronavírus első tünetei. Fontos hangsúlyozni, hogy egyelőre ezt nem igazolták klinikai kísérletekkel, és csak megfigyeléseken alapul a következtetés, de a lábszakorvosok szervezete már közleményt is kiadott azzal kapcsolatban, hogy a lábfejeken megjelenő kis kör alakú sérülések vagy sebek már akkor megjelennek a pácienseken, amikor még más tüneteket nem éreznek magukon.

Fotó: Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos

Az orvosok a pöttyöket a bárányhimlő tüneteihez hasonlítják, és leginkább gyerekeken jelennek meg, de néhány felnőttnél is megfigyelték őket. A spanyol hatóságok is hangsúlyozzák, hogy tudományos vizsgálat nem igazolta még vissza a megfigyeléseket, ugyanakkor óvatosságra intenek, ha egy orvos ilyen pácienssel találkozik. Angliában például egy fiú lábán jelentkeztek ilyen tünetek, később belázasodott, ezért az orvosok pókcsípésre gyanakodtak. A foltok megjelenése után 6 nappal jelentkeztek a fiú szüleinél is a koronavírus jelei.

Ugyanakkor a megfigyelést tevő orvosok hangsúlyozzák, hogy ha ilyen sérüléseket látnak a lábon, az nem jelenti egyértelműen azt, hogy az illető koronavírusos, a főbb tünetek továbbra is a köhögés, a magas láz és a légzési nehézségek. De a páciensektől kérik, hogy a lábon megjelenő foltok esetén előzetesen, telefonon szóljanak az orvosnak. Az orvosoktól pedig azt kérik, hogy a diagnózis felállításakor térjenek ki olyan kérdésekre is, amik utalhatnak arra, hogy az illető koronavírus-fertőzött, és javasoljanak karantént azoknak, akik egy háztartásban élnek a tüneteket mutató pácienssel.