A koronavírusos holttestek órákkal a halál beállta után is fertőzhetnek

Egy új tanulmány arra figyelmeztet, hogy a koronavírusos holttestek is fertőzőek lehetnek. Otto Yang, a UCLA munkatársa megerősítette, hogy a vírusok akár még órákkal a beteg halála után is képesek reprodukálni magukat és jelen vannak a légzőszervek sejtjeiben. Más fertőző betegségek esetén is figyeltek meg hasonlót, azt viszont nem tudják, hogy az új koronavírus esetén a halál beállta után pontosan hány óráig vagy akár napig lehetnek fertőzőek a holttestek.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint az emberi maradványokban fertőző egyéb betegségek közé tartozik például a tuberkulózis, a vérben átterjedő vírusok (például a hepatitis B és C és a HIV) és a gyomor-bélrendszeri fertőzések (beleértve az E. coli, a hepatitis A, a szalmonella fertőzést és a tífusz) is.

Thaiföldön egy törvényszéki orvosszakértőt valószínűleg egy koronavírusban elhunyt beteg holteste fertőzhetett meg. Az orvos később belehalt a fertőzésbe. Az esetről március 12-én érkeztek hírek, amikor Thaiföldön még viszonylag kevés megbetegedést regisztráltak, azokat is az országba hurcolták, a szakemberek szerint még nem léptek a tömeges megbetegedések, és a közösségi terjedés szakaszába, azt írják valószínűtlen, hogy az orvos bárhol máshol vagy a kórházban egy betegtől kaphatta el a fertőzést. Az igazságügyi orvosszakértők csak nagyon ritka esetekben lépnek kapcsolatba ebben a helyzetben betegekkel, viszont biológiai mintákkal és holttestekkel annál gyakrabban.

A kutatók szerint minél hamarabb megnyugtató választ kell adni, hogy mi az a biztonságos időkorlát, ami után a holttestek nem fertőznek. Ez az információ nem csak a kórházak patológiai osztályainak lehet fontos a megfelelő védőfelszerelések használata miatt, de a temetkezési vállalatoknak is tudni kell, mikor szállítható és temethető el a holttest anélkül, hogy a dolgozóikra nézve komoly kockázatot jelentene.