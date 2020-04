Alkalmas lehet az életre egy most felfedezett exobolygó

A NASA munkatársai egy olyan exobolygót találtak a Kepler űrteleszkóp által begyűjtött adatok elemzése közben, ami nagyjából hasonló méretű, mint a Föld, és talán élhető is lehet, csak éppen a Naprendszeren kívül helyezkedik el.

A Kepler űrteleszkóp néhány éve már befejezte a munkát, a kutatók azonban még ellenőrzik a begyűjtött adatokat. Az algoritmusok rosszul kategorizálták be a Kepler-1649c exobolygót, amit most egy második analízis során már egyértelműen bolygóként ismertek el a kutatók. Mérete és becsült hőmérséklete alapján ez a 300 fényévnyire található bolygó hasonlít a legjobban a Földre a Kepler által talált jelöltek közül. Az elemzések szerint nagy valószínűséggel a felszínén lévő víz állandóan jelen van folyékony formában, ami az ismert élet kialakulásának egyik alapfeltétele.

És ami talán ennél is izgalmasabb, hogy egy vörös törpe körül kering, ami nagyjából a Földön megszokott fény 75 százalékát tudja biztosítani, vagyis a hőmérséklet hasonló vagy kissé hűvösebb, mint a Földön. A bolygó jóval közelebb is kering hozzá, mint a Föld a Naphoz, de az eddigi vizsgálatok szerint potenciálisan lakható. Ugyanakkor még nem tudnak sokat a bolygó légköréről, és a kutatók szerint is számolni kell a hibahatárral, ami az égitest távolsága miatt elég magas.

Fotó: NASA Valóban hasonlít a Földre a most talált exobolygó.

Az eddig talált potenciálian lakható bolygók között ez a mostani a hozzá közel található vörös törpe miatt különösen izgalmas, de még rengeteg vizsgálat van hátra ahhoz, hogy kiderüljön, valóban lakható bolygót találtak-e a kutatók.