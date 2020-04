Az Amazon hőkamerákkal ellenőrzi a raktári dolgozóit

Legalább hat raktárában használ már hőkamerát a lázas dolgozók kiszűrésére – írja a Reuters. A kamerák megmutatják, hogy egy személy mennyi hőt bocsát ki a környezetéhez képest. A kamerák gyorsabban mérnek és pontosabbak, mint a homlokhoz nyomós hőmérők, és nem kell senkihez közel menni ahhoz, hogy mérjen.

A lépést az indokolhatja, hogy sok munkás felmondott, miután az Amazon több mint 50 raktárában megjelent a koronavírus. Több alkalmazott is azt követelte a cégtől, hogy ha már ilyen sokat nőtt a forgalom és a bevétel, kapjanak rendes védőfelszerelést, veszélyességi pótlékot, és támogassák azokat, akik nem tudnak dolgozni. Több raktárban is tüntettek, az egyik ilyen demonstráció vezetőjét ki is rúgták.

Az USA-ban egyelőre nem kell bezárniuk a raktáraikat, és a kamerákat is azért szerelik be, hogy növeljék a dolgozók biztonságát, és ne kelljen bezárni. Franciaországban már 6 raktárt zártak le, ideiglenesen. A 2003-as SASRS járvány után több ázsiai reptéren is hasonló rendszereket szereltek fel, de az Intel is kísérletezik a technológiával. A rendszer ára 5 és 20 ezer dollár között bárhová eshet (nagyjából 1,5-6,5 millió forint).

Egyelőre hat Los Angeles-i és Seattle-i raktárukban éles a rendszer. Ha a kamera valakinél túl magas hőmérsékletet észlel, akkor az előírásoknak megfelelően megmérik hagyományos, homlokos lázmérővel is.

Korábban az Amazon megígérte, hogy megkezdi az USA-ban és Európában az alkalmazottak lázmérését, és maszkokat fog kiosztani közöttük, de néha hosszú sorok alakulnak ki a raktáraknál, és maszkot csak lázmérés után kapnak.

Ahol nem kamerát használnak, ott az alkalmazottak egyesével odaállnak egy plexi elé, amiben van egy kis lyuk, amibe a túloldalon egy másik munkás át tudja tolni a hőmérőt. Ez a közelség sokakat feszélyez, de a kamerákkal ezt is ki tudják küszöbölni.