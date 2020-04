A WHO szerint jelenleg még nem lehet a nyájimmunitásra építeni

Az Egészségügyi Világszervezet egyik legfontosabb vészhelyzeti szakértője az antitestek körüli bizonytalanságról beszélt a pénteki sajtótájékoztatójában. Mike Ryan elmondta, hogy túl sok még a kérdés, egyrészt nem tudják, hogy az antitestek teljesen megvédik- a betegségen átesett embert az újrafertőződéstől vagy megfertőződik ugyan, és akár terjeszteni is tudja, és arról sincs megbízható információ, hogy egyáltalán hány emberben van jelen.

A WHO már régóta a karanténra és a távolságtartásra épülő modellt támogatja a nyájimmunitással szemben a rendelkezésre álló adatok hiánya miatt. Ryan szerint a kormányoknak azt kell végiggondolni, hogy ha még igazolják is a kutatók, hogy a betegségen átesett emberek szervezetében megjelenő antitestek teljeskörűen védenek az újrafertőződés ellen, még akkor is kérdés, hogy hányan estek át a koronavírus-fertőzésen.

A nyájimmunitás arra épít, hogy a társadalom jelentős része már legyőzte a vírust, a szervezetükben antitest található, nem tudnak újrafertőződni. Ha elég sok ember megfertőződik, a vírus majd nem fog tudni eljutni az igazán veszélyeztetett csoportokig, így a járvány komolyabb áldozatok nélkül lecseng. Az elmélet tehát arra épít, hogy sokan már tünetek nélkül, vagy enyhe tünetekkel átestek a betegségen. A szakemberek szerint ez azt jelenti, hogy legalább a lakosság hatvan százaléka elkapta a vírust.

Jelenleg viszont senki sem tudja, hogy ez így van-e.

Ryan arról beszélt, hogy elég sok előzetes adat érkezik be hozzájuk, ami alapján a népességnek csak kis százaléka esett át a betegségen, vagyis nem elegen ahhoz, hogy a nyájimmunitásos stratégiát lehetne alkalmaznia az országoknak. Ryan a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az adatok egyértelműen arra utalnak, hogy a nyájimmunitás még nem alakulhatott ki.

Ausztriában néhány napja mutatták be azt a kutatást, ami azt vizsgálta, hogy az országban kialakulhatott-e a nyájimmunitás. Az eredmények szerint Ausztriában mindössze a lakosság 0,33 százaléka fertőződött meg koronavírussal, ami a hibahatárokat is figyelembe véve azt jelenti, 95 százalékos pontossággal kijelenthető, hogy a lakosság 0,12–0,76 százaléka szerezhetett immunitást a vírusra. Nagy-Britanniában is próbálkoztak a nyájimmunitásra építeni, de miután a modellezések szerint ez 250 ezer halálos áldozattal is járhatna, letettek a dologról.