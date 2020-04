Jelentős dizájnváltást hozhat az új iPhone

Az elmúlt időszakban napvilágot látott több szivárogtatás is arra utal, hogy az idén őszre várt iPhone 12 szakíthat az utóbbi évek formavilágával, és visszakanyarodhat a szögletesebb dizájn felé, amely utoljára az iPhone 5-re volt jellemző – írja a BGR.

A kiszivárgott képek alapján az új iPhone a lekerítés helyett újra lapos oldalakat és teljesen lapos kijelzőt kap, ami annyiban nem is lenne teljesen váratlan, hogy a legutóbbi iPad Pro is ebbe az irányba indult már el, és korábbi szivárogtatások is erre utaltak.

Emellett még keskenyebb lenne a kijelzőt keretbe foglaló perem, és a szenzorokat rejtő felső betüremkedés is összemenne. Ehhez az eddig a szintén a betüremkedésen helyet kapott hangszóró új helyre, a belógó rész feletti felső peremre kerülne át, ahogy a mikrofon is. Usb-c port továbbra se kerül a mobilra.

Fotó: Jon Prosser / Twitter

Az iPhone 12 a kiszivárgott információk szerint négy méretben lesz elérhető. A bemutató hagyományosan szeptember közepén várható, de több forrás is úgy értesült, hogy ebben idén elképzelhető csúszás.