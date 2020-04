Már Veszprémben is lehet mobiljeggyel utazni

Négy másik város és a Volánbusz után már Veszprémben is elérhetővé vált a mobiljegyes tömegközlekedés– írja az ITcafé.

A V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. megállapodása értelmében a mobiljegy április 17-től érhető el a városban. Első körben a teljes árú, egy útra szóló jegyeket lehet mobilon megvenni és használni az erre szolgáló appban.

A jegyvásárláshoz az utasnak meg kell adnia az utazásához használni tervezett járat indulási időpontját. A jegyet a mobiljegyes egyenlegről vagy bankkártyával lehet fizetni. Az utas felszálláskor a járműre kihelyezett Aztec-kód beolvasásával érvényesítheti a jegyét. A mobiljegy minden járaton használható, és nem terheli pluszköltség.

Veszprém ezzel Budapest, Kecskemét, Miskolc és Tatabánya után az ötödik magyar város, ahol elérhető vált a mobiljegyes tömegközlekedés, illetve a Volánbusz is ugyanezt a mobiljegyrendszert használja. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy más elektronikus jegyvásárlási lehetőségek is működnek már az országban: Szegeden bankkártyával lehet fizetni a villamoson, Debrecenben pedig e-személyire töltött jeggyel és bérlettel lehet utazni, ahogy a MÁV vonatain is.