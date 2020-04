A világ legizoláltabb helyét is elérheti a járvány

A Nemzetközi Űrállomás (ISS) elvileg az utolsó emberlakta hely a világon, ahol megjelenhet az új típusú koronavírus: a Föld felszíne fölött 400 kilométer magasan keringő tudományos kutatóközpont nem ezer százalékosan steril ugyan, de az oda utazó űrhajósok szigorú egészségügyi vizsgálatokon esnek át minden egyes alkalommal, és a protokollok része az út előtti karantén, amikor nem találkozhatnak a közvetlen hozzátartozóikkal sem.

Az utóbbi hetekig nem is nagyon aggódott senki amiatt, hogy a Földön javában dúló koronavírus-járvány az ISS pár fős legénységét veszélyeztetné. Április 9-én rendben meg is érkezett az ISS-re a legutóbbi váltás, a 63-as expedíció legénysége (Chris Cassidy, Anatolij Ivanisin és Iván Vagner), majd rá egy hétre, április 17-én, pénteken épségben visszatért a Földre a 62-es expedíció három tagja, Jessica Meir, Andrew Morgan és Oleg Szkripocska.

Hogy juthat el az űrállomásra a vírus?

Három magas rangú halott

A három űrhajós visszaérkezéséről készült fotók már önmagukban elég nagy feltűnést keltettek, mert a kazahsztáni landolás helyszínén a megszokottól eltérően szájmaszkos földi kiszolgáló-személyzet fogadta a több mint fél évig az űrben tartózkodó űrhajósokat. A képek szerint az épp felfutóban lévő orosz járványügyi krízis (ami jelenleg csaknem 53 ezer regisztrált fertőzéses esetnél és 456 halottnál tart) elérte az űrkutatásnak ezt a szeletét is, emlékeztetve arra, hogy rendkívüli időket élünk, és hogy korábban ilyen jeleneteknek nem lehettünk tanúi.

Jessica Meir, Andrew Morgan és Oleg Szkripocska visszatérésének napján azonban igazán aggasztó hírt közölt a Tassz orosz hírügynökség:

az orosz űrügynökség három alkalmazottja meghalt, mindhárman magas rangú űripari szakemberei voltak a Roszkozmosznak, és a központban, a moszkvai régióban dolgoztak.

Kettejüket (egy 62 és 68 éves férfit) koronavírus-fertőzéssel ápolták, harmadik, 58 éves társuknál nem végeztek tesztet, de gyanítják, hogy a vírus okozta a kétoldali súlyos tüdőgyulladást, ami végzett vele is. A hírt Oleg Frolov, a Roszkozmosz helyettes vezérigazgatója jelentette be, azt is közölve, hogy az orosz állami űrügynökség alkalmazottjai közt 42 fertőzöttet tartanak számon.

A Roszkozmosz igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy az űrügynökségél megtesznek minden tőlük telhetőt a járvány terjedésének megakadályozására. A Tassz hírügynökség mindeközben úgy értesült, hogy Jevgenyij Mikrin, Dimitrij Rogozin vezérigazgató másik helyettese is elkapta a fertőzést, házi karanténban van, tünetei nincsenek. Mikrin és Rogozin szoros munkakapcsolatban állnak, Mikrin többek között az emberes űrrepülés feladataiért felel, a Ria Novosztyi híre szerint a 63-as expedíció indulásakor is ott volt Rogozin társaságában Bajkonurban.

Mikrin és Rogozin tehát igazán sokat mozog az űrügynökségen belül, a hivatalos tárgyalásokon túl gyakran találkoznak űrhajósokkal, Rogozin rendszerint jelen van az egyes expedíciók búcsúztatásánál. Joggal lehet attól tartani, a nullánál nagyobb az esély arra, hogy ő maga is vírushordozóvá vált az elmúlt időszakban, és hogy a SARS-CoV-2 vírust valamely alkalommal átadhatta az ISS egyik űrhajósának. Erre a legnagyobb esély konkrétan Chris Cassidy, Anatolij Ivanisin és Iván Vagner esetében lehetett, az ő felkészülésük és bajkonuri búcsúztatásukról készült fotókon látható Rogozin is, olyan szituációkban (lásd a fenti galérianyitó fotót), amik során sem ő, sem az űrhajósok nem viselnek például szájmaszkot.

Valószínűleg nincs baj, de nem ártana kicsit több szigor

Chris Cassidy, Anatolij Ivanisin és Iván Vagner (azaz a 63-as expedíció három tagja) 12 napja dolgozik az ISS-en, amiből bő egy hetet együtt töltöttek Jessica Meir, Andrew Morgan és Oleg Szkripocska április 17-én visszatért triójával. Ha bármelyikük megfertőződött volna, mostanra nagyjából előjöttek volna rajtuk a betegség tünetei. Ilyesmiről egyelőre nem érkezett hír egyikük esetében sem.

Biztosat tehát nem tudni arról, hogy volt-e olyan kritikus időszak, amikor a SARS-CoV-2 pozitív Mikrin (vagy Rogozin, akinek esetleges fertőzöttségéről nem tudni) közvetítésével elkaphatták a fertőzést az űrhajósok, annyi mindenesetre látszik a képek alapján, hogy követhettek volna az orosz űrügynökség illetékesei szigorúbb protokollokat is az elmúlt hetekben.

Pedig az űrhajózásban nagyjából az Apollo-program óta szigorú egészségügyi protokollok szabályozzák az emberes és ember nélküli repülést is. Az űrrepülés előtti kötelező karantén már Neil Armstrongék idejében is arra szolgált, hogy ne veszélyeztesse a küldetést esetleg az űrhajósok által elkapott betegség, míg az Apollo-11, -12, -13, -14 küldetések során a Holdról visszatérő űrhajósok három hétig tartó karanténba kényszerültek, míg meg nem bizonyosodtak a tudósok afelől, hogy nem hurcoltak be valamiféle ismeretlen kórokozót a Holdról.

Az ISS-re induló űrhajósok is szigorú egészségügyi ellenőrzéseken esnek át természetesen, és a start előtti napokat ők is karanténban töltik. Ennek során csak a földi kiszolgáló személyzet tagjaival és a magas rangú űrügynökségi vezetőkkel találkozhatnak közvetlenül, hozzátartozóik vagy újságírók, riporterek csak izolált körülmények között, üvegfalon át láthatják őket.