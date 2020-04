A minimumot hozza az olcsó Macbook Air

Sokkoló hírként hathat, hogy az Apple - aminek az elmúlt években az ár emelése volt úgyszólván a hobbija - most rendesen levitte a belépő szintű Macbook Air laptop árát, már 410 ezer forintért hozzájuthatunk egy ilyen géphez. Az amerikai ár 899 dollár, ez forintra váltva 300 ezer alatt van, ami egészen példátlan egy Macbookért. Amikor 2018 végén új formában piacra került a hardveresen feltuningolt Air, még 474 ezer forint volt a beugró, ami őrülten soknak tűnt, ezzel a belépő modell ára alig volt olcsóbb, mint a profiknak szánt Macbook Pro.

A mostani árszint nagy megkönnyebbülés mindazoknak, akiknek fontos a hordozhatóság, a jó akkuidő, az Apple hagyományos kényelme és megbízhatósága. De tegyük hozzá a lényeget: ez akkor igaz, ha

csak alapszintű dolgokat használnak, szöveggel dolgoznak, projekteket visznek, kommunikálnak a neten.

Mindenki másnak maradt a régi ár, mert a kreatív alkotáshoz az alapmodellnél erősebb konfigurációt kell választani, plusz felárért.

Egy kicsit ide, egy kicsit oda

Sok minden változott 2018 vége óta, nem csak a processzor lett aktualizálva a megszokott módon, ezúttal az Intel 10. generációjára. A tárhely 256 gigabájtról indul, ez átlagos irodai munkára bőséges, elférnek rajta filmek és zenék is egy hosszabb úthoz. A géphez egy év ingyen Apple TV+ előfizetés is jár, szóval van mit letölteni.

Ennél is fontosabb a kijavított billentyűzet

Sok volt a panasz a pillangómechanikával működő előző változatra, sok júzernél beragadtak gombok a résen bepotyogó porszemektől és morzsáktól, ami ebben az árkategóriában megengedhetetlen. Most áttért az Apple a külső billentyűzetében használt ollómechanikás gombokra, megnövelte a billentyűk útját, és ennek hála igazán kényelmes az új Airen dolgozni. Végre megint érezni lehet, hogy lenyomtuk a gombokat, és nemcsak pattognak rajtuk az ujjaink.

A billentyűzet része az ujjlenyomat-olvasó, a jobb fölső sarokba építették be, és nagyon megkönnyíti a beléptetést. A jobbfajta Windows 10-es gépek arcfelismerős beléptetőrendszere gyorsabb ugyan, de az ujjlenyomatnak megvan az az előnye, hogy amíg direkt nem nyúlok oda, addig biztosan nem nyitja fel a gépet. Mindenképpen erősebb így a privacy. A gombok alatt elterülő óriási trackpad még mindig világbajnok, a rivális gyártók a Microsoft minden igyekezete ellenére ritkán tudják olyan pontosan belőni a felület érzékenységét, mint az Apple.

Minden másban nagyjából ugyanazt kapjuk, mint eddig. A gép kinézete semmit sem változott, élő ember meg nem mondja róla, hogy fél milliméterrel laposabb lett. A jobb oldalon találjuk a fejhallgató jack kimentét, baloldalt pedig két szupergyors usb-c / Thunderbolt 3 port van, és itt kell tölteni is a gépet. Az átviteli sebesség mindkét porton 40 gigabit másodpercenként, szóval a külső merevlemezre másolás nem jelenthet fennakadást. Kissé közel vannak egymáshoz a portok, így ügyesen kell kiválasztani a megfelelő adaptereket, hogy elférjen a fejük egymás mellett. Erre előbb-utóbb biztosan szükség lesz, hiszen csak így tudunk HDMI-kábelre, szokványos vezetékes egérre, külső adattárolóra és vezetékes hálózatra csatlakozni. Az iStyle egy Adam Casa Hub A típusú átalakítót adott kölcsön a teszthez, amelybe bedugható az Apple töltője, így nem lesz rögtön mindkét port foglalt.

A kijelző felbontása maradt a régi, mármint a 2018-ban bevezetett 2560x1600 pixel 13,3 hüvelykes képátlón kiterítve, és megkapta a panel a korábban csak a Macbook Pronál elérhető True Tune színkezelést. Automatikusan az aktuális fényviszonyokhoz igazítja a megjelenítőt, ami általában a szokásosnál kicsit melegebb színeket eredményez. Nagyjából úgy, mint amikor a mobilunkon bekapcsoljuk a szemkímélő funkciót. Pár óra után észre sem vesszük, hogy megváltozott valami. Csak akkor kell kikapcsolni, ha grafikus munkát végzünk, és különösen oda kell figyelnünk a színek pontosságára. Persze a Macbook Air inkább irodai laptop, nem való komolyabb vizuális tervezésre, így talán nem is lesz fontos kapcsolgatni a színhőmérsékletet. Az IPS LED kijelző nem annyira fényes, mint az OLED-ek, de egy irodában vagy kávézóban simán használható fényerőt biztosít.

A teszten nálunk járt Core i3-as alapmodellre biztosan igaz, hogy egy hardverigényesebb programmal alaposan meg lehet izzasztani. Olyan feladatoknál is ezerrel pörögtek a ventilátorai, amelyek egy pár évvel ezelőtti Core i5-nek nem okoztak különösebb gondot. Ezért írtam a cikk elején, hogy az árcsökkentés igazán csak azokat a felhasználókat érinti, akik egyszerűbb munkához vennék meg a gépet. Tennivalókat menedzselni, szöveget szerkeszteni, emailezni, webet böngészni és videokonferenciázni jó – az utóbbira bőven elég a 720p felbontású kamera –, de a Core i3 rendszer nem a komoly többablakos munkára lett kitalálva.

Aki nagy felbontású külső monitoron is dolgozna, mindenképpen válasszon erősebb processzort, esetleg több memóriát is, sőt, számára megfontolandó egy eleve jobban felszerelt Macbook Pro beszerzése.

Videojátékok terén a sudoku-sakk-puzzle vonalon kell maradni. Még a Geforce Now is sok volt a kétmagos Core i3-nak, pedig ez a szolgáltatás a felhőben futtatja a játékokat. Nagy terhelésénél elképesztő zajokat ad ki a gép, mintha elkezdtünk volna porszívózni, és ilyenkor az aksi is gyorsan merül. Jól kell kiválasztani a megfelelő modellt, mert a Macbook Air utólag nem bővíthető, legfeljebb eladni és újat venni tudunk.

Végül térjünk rá a Macbookok egyik fő előnyére, az akkura. A piaci átlagnál jóval hosszabb ideig működőképesek, az Apple azt vállalja, hogy ezer teljes töltés után is megtartják a kapacitásuk 80 százalékát. Ez igen nagy előny, ha valóban eladnánk a gépünket egy frissítés érdekében, a Macbookok ugyanis legendásan jól tartják az árukat. A másik lényeges szempont az akksiidő: az idei Airben is benne van 8-10 órányi működés átlagos használat mellett, így akár töltő nélkül is elindulhatunk dolgozni. Már amikor el lehet majd menni dolgozni, és nem otthon kell ülni a kanapén.

Persze nem mindenkinek való a Macbook Air: akik alapvetően nem kedvelik az Apple eszközeit vagy az ökoszisztémáját, semmiképpen ne válasszák ezt a gépet. A MacOS futtatja ugyan a Microsoft irodai szoftvereit, de a rendszerből az Apple szoftvereivel és szolgáltatásaival lehet a legtöbbet kihozni. Főleg akkor, ha több eszközünk van tőlük, iOS-szel. A laptopon futó MacOS Catalina oprendszer olyan extrákat is tud, hogy egy modern iPad tabletet rajztáblaként tud használni, a számítógépes appokban tudunk tollal rajzolni. Az iOS-es eszközökre tovább lehet passzolni a gépen megkezdett munkát, hogy azon folytassuk, és természetesen elérhetők az Apple online szolgáltatásai, az iCloud felhőtárhely, az AppleTV, a Music és a Podcast is kulcsrakészen bele van építve a rendszerbe.

