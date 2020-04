Hatalmasat robbantott Indiegogón a magyar okosasztal

Az Indiegogón kezdett közösségi finanszírozási kampányba az AiT One, Smart One és Phantom1 névre hallgató okos íróasztalok magyar fejlesztője és gyártója, és a jelek szerint eléggé ráharapott a világ a projektjükre: az egyedi formatervezésű, mobillal is irányítható, ülő vagy állómunkára is alkalmas íróasztal egy nappal az indulás után, a kitűzött tízezer dolláros finanszírozási célt már csaknem nyolcszorosan teljesítette. Cikkünk írásának pillanatában 78 584 dollárnál tart a 30 naposra tervezett indiegogós kalapozás – ezzel alighanem az AiT a valaha volt legsikeresebb magyar termék az Indiegogón.

A terméket egy magyar startup fejleszti már két éve Marczali Tamás vezetésével, aki az egyelőre prototípusként létező egészségmegőrző bútort közösségi finanszírozással szeretné sikerre vinni, gyártani és értékesíteni. A hidraulikus mozgató mechanikával felszerelt termék fő újdonsága, hogy okostelefonos appal vezérelhető a magassága, így ülő és álló munkára is egyaránt alkalmas. Az íróasztal használat közben figyeli az ülve eltöltött időt, és jelez, amikor már ideje felállni, és állva folytatni a munkát.

Ezen kívül van beépített fitnesz modulja, ami személyre szabott tornagyakorlatokat állít össze, beillesztve azokat az asztali munkavégzésbe. Az asztalnak van levegőminőség szenzora is (szén-monoxid érzékelős!), ami szól a felhasználónak, ha szellőztetni kell. Az AiT íróasztalok vezeték nélküli töltőként is funkcionálnak, elég rátenni az erre alkalmas telefont a lapjára, és a beépített vezeték nélküli töltő elkezdi azt tölteni. Innentől szinte már az íróasztalok svájcibicskájáról beszélünk, hiszen van benne még:

elektronikusan zárható biztonsági fiók,

ambient LED világítás,

bluetooth kihangosító,

bluetooth hangszóró,

lábtartó,

aromaterápiás párologtató

is.

Az asztal jellegéből adódóan nem olcsó, a kampányban a fapados verziót (Smart One basic) 449 dollárért (146 640 Ft) lehet foglalni, míg a full extrás verziót (Phantom 1) 1099 dollárért (358 938 Ft). Eddig 99-en szálltak be a magyar okos íróasztal gyártásig való eljuttatásába.