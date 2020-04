Irán állítólag katonai műholdat bocsátott fel

View this post on Instagram

. . 🔺 #پرتاب موفق نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران توسط سپاه 🔹 ماهواره نور ۱ به عنوان نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران صبح امروز ( چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه سا۱۳۹۹ ) از ماهواره‌بر ۲ مرحله‌ای قاصد از کویر مرکزی ایران توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موفقیت پرتاب و در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین قرار گرفت @iribnews.ir