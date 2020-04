Egy lélegzetnyi friss levegő

Ez a cikk a Covering Climate Now klímamegoldásokról szóló egyhetes sorozatában jelenik meg, melyben az 50 éves Föld napjára időzítve az egész világon több mint 400 újság foglalkozik kiemelten az éghajlatváltozással. A Covering Climate Now a klímaügy jobb bemutatását célzó globális médiaegyüttműködés.

A kialakult koronavírus-járvány megelőzésére több milliárdnyi embernek tanácsolták azt, hogy maradjanak otthon. Először Kínában a hatóságok közel félmilliárd embert helyeztek vesztegzár alá, ez a világ népességének közel hét százaléka. Később a többi, járvány által erősen sújtott ország, Olaszország és Spanyolország, majd az utóbbi időkben az Egyesült Államok és India is hasonló intézkedéseket vezetett be.

Habár a korlátozások a gazdaság folyamatos visszaeséséhez vezettek, a világ legszennyezettebb városaiban lakók mégis kaptak valamit,

amivel az elmúlt évek során nem találkozhattak: tiszta levegőt.

A Reuters infografikái a NASA Global Modeling and Data Assimilation adatai alapján mutatják be, hogy a korlátozó intézkedések kezdete óta milyen drasztikusan csökkent egyes szennyezőanyagok jelenléte a levegőben. A műholdképek a légkörben található aeroszolokról gyűjtenek információt, a NASA modellje ezeket felhasználva készít becsléseket a szennyezőanyagok földfelszínhez közeli eloszlásáról.

Légszennyezettség a koronavírus-járvány idején

Kína

Ezek a térképek azt mutatják, hogy hogyan esett vissza a PM 2,5 -nitrátszint a kínai Hupej tartományban a kormány által bevezetett utazási korlátozásokat követően. A nitrát az egyik összetevője a PM 2,5 -nek, részecskéinek nagyságra kb. három százaléka az emberi haj átmérőjének, így könnyen bejut a tüdőn keresztül a véráramba, szívbetegségeket, sztrókot vagy rákot okozva. A nitrát aeroszolok nitrogén-vegyületekből állnak, melyek elsősorban benzin- és dízel-kibocsátással jutnak a légkörbe.

Hamarosan kiderül, mekkora hatással volt ez az ideiglenes szünet a légszennyezésben az emberek egészségére és a környezetre, de a legegyértelműbb tanulság, hogy a nitrogénvegyületek műholdakkal mért adatait hogyan lehet felhasználni a gazdasági tevékenységek jellemzésére

- mondta Ryan Stauffer, a NASA Goddard űrrepülési központjának kutatója.

A járvány epicentrumában, Vuhanban a felszíni mérőállomások adatai is azt mutatják, hogy az év első pár hónapjában rekordalacsony volt a szennyező anyagok kibocsátása, köztük a nitrogénvegyületeké is. A nitrogén-dioxid fő kibocsátói a kipufogógáz, az erőművek és szennyvíztisztító telepek. A kutatók szerint a nitrogén-dioxid szintje már az elmúlt években is fokozatosan csökkent, azonban az idei év eséséhez hozzájárulhatott a vesztegzár is.

A következő táblázatok a szennyezőanyagok havi átlagát mutatják az elmúlt hét évre nézve Vuhanban, illetve Kína mellett Dél-Koreában, Olaszországban és Indiában.

Vuhan

A PM 2,5 csökkenése a legfontosabb az emberek egészségének szempontjából, mivel ez az egy szennyezőanyag önmagában is olyan súlyos egészségkárosító hatásokkal köthető össze, mint a szívroham vagy akár a halál.

– mondta George D. Thurston, a New York-i Egyetem orvosi karáról.

Dél-Korea

Március elején a koronavírusos esetek jelentős növekedéséről számoltak be Dél-Koreában, azóta a felszíni mérőállomások néhány anyaggal kapcsolatban az elmúlt hét év legalacsonyabb szennyezettségi szintjeit jelentik. Habár az ország nem vezetett be jelentős korlátozásokat, a napi tevékenységek megváltozása hozzájárulhatott a csökkenéshez.

Fotó: Index / Reuters

Olaszország

Hasonló a helyzet Olaszországban is, ahol március 9-én zárták le az ország egészét, de az ország egyes északi részén már február végén életbe léptek korlátozások azokon a területeken, ahol a koronavírussal fertőzöttek száma már akkor növekedett. Az észak-olaszországi rész ipari övénél gyakran magas a légszennyezettség, erre az évre azonban mást mutatnak a számítások:

A felszíni állomásokon mért adatok szerint Észak-Olaszországban leginkább a nitrogén-dioxid kibocsátás mértéke csökkent. A vírus által legjobban sújtott Bergamóban határozottan javult a levegőminőség.

Fotó: Index / Reuters

India

Újdelhi és India egyéb északi nagyvárosai minden télen szmogtakaróba burkolóznak, a helyi gazdák ekkor égetik a növényi maradványokat. A levegő azután tavaszra ki szokott kicsit tisztulni.

Javuló levegőminőség Indiában a koronavírus-járvány alatt

Idén viszont az év első hónapjaiban a szennyezőanyagok jelentős csökkenése tapasztalható, amihez nagyban hozzájárulhatott a miniszterelnök, Narendra Modi által közel 1,3 milliárd emberre elrendelt karantén. De más lehetséges tényezők is okozhatják a javulást. Pallavi Pant, a bostoni Health Effects Institute levegőminőséggel foglalkozó kutatója szerint:

A légszennyezés szintjét gyakran befolyásolják a helyi időjárási viszonyok, például a hőmérséklet vagy a szélsebesség. Számos korai becslés azt mutatja, hogy a légszennyezés visszaesik azokban a régiókban, ahol a vesztegzárat bevezették, de minden elemzésnél fontos, hogy az összes releváns tényezőt figyelembe vegyük.

A kinti levegő minősége mellett a kutatók arra is kíváncsiak, hogy változik a beltéri levegő minősége annak fényében, hogy sok millió ember a szokásosnál hosszabb ideig tartózkodik az otthonában. Pant szerint ugyanis

amíg a kinti levegő minőségének javulásáról beszélünk, addig az emberek idejük jelentős részét bent töltik, így ebben az időszakban megváltozhat, mennyire kiszolgáltatottak a beltéri légszennyezésnek az emberek.

Fotó: Index / Reuters

(Borítókép: Peking belvárosa 2020. április 22-én. Fotó: Thomas Peter / Reuters)