Már csetszobákban is lehet videózni a Facebookon

Új funkciót mutat be a Facebook a csoportos videóhívások egyszerűbbé tételére. A Messenger Rooms gyakorlatilag egy csetszoba, ahová belépve bárki bekapcsolódhat a videós beszélgetésbe, akár Facebook-fiók nélkül is.

A cég közleménye szerint szerint a koronavírus-járvány alatt megugrott a különféle appjaik videós funkcióinak használata, a leginkább fertőzött területeken a Messenger és a Whatsapp videóhívásainak száma megduplázódott, de a Facebook Live és az Instagram Live videó száma is jelentősen nőtt. A Messenger Rooms mellett több másik új funkció bevezetésével is arra törekednek, hogy megkönnyítsék a videózást.

A Messenger Rooms szobái a Messengerből és a Facebookról is létrehozhatók. Abban különböznek egy sima csoportos cset indításától, hogy nem kell mindenkit külön-külön felhívni, bárki becsatlakozhat, akivel megosztjuk a linket, akár nyilvánosan, akár magánüzenetben, akkor is, ha nincs Facebook-fiókja – nagyjából úgy, mint a Zoomban vagy a Hangouts Meetben. Aki használja a Messenger appot, azon keresztül is tud csatlakozni, de bármilyen app letöltése nélkül is működik a dolog.

A szoba létrehozásakor kiválaszthatjuk, ki láthatja és csatlakozhat hozzá, és el is távolíthatjuk, aki nem odavaló, vagy be is zárhatjuk a szobát, hogy más már nem léphessen be. Ez hasznos funkció, hogy elkerülhetők legyenek a zoombombinghoz hasonló balesetek. Egy szobában egyszerre ötvenen lehetnek majd.

A Messenger Rooms néhány országban már ezen a héten elérhető lesz, a világ többi részében pedig a következő hetekben fogják aktiválni.

Fotó: Facebook

Emellett a Facebook többi platformjára is jönnek új videós funkciók: