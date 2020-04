Kuba saját változatot fejleszt a koronavírus-gyógyszerből, ami hatástalannak bizonyult

Kuba a HIV- és az új koronavírus-fertőzöttek kezelésére használt Kaletra saját változatát próbálja kifejleszteni, a szakemberek szerint az előzetes eredmények kielégítőek – írja az MTI.

A MedSol kubai generikus gyógyszergyártó cég laboratóriumában folytatott kísérletek egyik vezető szakembere a helyi ACN hírügynökségnek elmondta: a gyógyszer kubai változatának prototípusa jelenleg a fejlesztés szakaszában van. Már három tesztméretű tétel áll rendelkezésre, megtörtént a laboratóriumi elemzés, ezután hasonlítják majd össze a referenciakészítménnyel, azaz az eredeti, korábban már engedélyezett gyógyszerrel.

A kubai generikum (olyan gyógyszer, amely ugyanazokat az aktív hatóanyagokat és ugyanolyan mennyiségben tartalmazza, mint egy már engedélyezett gyógyszer) létrehozásához azonban a még át kell hidalniuk néhány alapvető technikai problémát. Egyelőre ugyanis nem rendelkeznek megfelelő berendezéssel, amely lehetővé tenné a két fő hatóanyagnak, a lopinavirnak és a ritonavirnak a fúzióját.

A Kaletra retrovírus-ellenes gyógyszer, amely a proteázgátlónak nevezett gyógyszerek csoportjába tartozik, más vírusellenes készítményekkel kombinálva alkalmazzák. A gyógyszer a HIV-fertőzésnek a terjedését lassítja a szervezetben, hatóanyagai a lopinavir és a ritonavir. Több országban a koronavírus-fertőzés kezelésére is alkalmazzák.

Ha sikerülne kifejleszteni saját hazai gyártású változatot a gyógyszerből, az az Egyesült Államok részéről továbbra is fennálló kereskedelmi embargó közepette jelentős pénz- és időmegtakarítást jelentene Kubának a koronavírus-fertőzés elleni küzdelemben – már ha valóban hatásos, mert ez az első eredmények alapján nem biztos. Március közepén közzétett kutatási eredmények szerint a tesztek során nem bizonyult hatékonynak a Kaletra, a betegek, akik megkapták, semmivel sem gyógyultak jobban, mint azok, akiknek nem adtak belőle.

A világban az új készítmények fejlesztése mellett több, más betegség ellen már használt gyógyszerrel is kísérleteznek, abban a reményben, hogy a koronavírusos megbetegedés kezelésében is bevethetőnek bizonyul. Eddig azonban vegyesek az eredmények. Nagy reményt fűztek például a malária elleni klorokinhoz, de az első tesztek alapján úgy tűnik, inkább árt, mint használ. Az ebola- és a marburb-vírus ellen használt remdesivir koronavírus elleni hatékonyságával kapcsolatban is komoly kételyek merültek fel. Az Avigan nevű influenzagyógyszer azonban egyelőre hatásosnak bizonyul.