Én vagyok az ember, aki tönkreteszi a német gazdaságot

Christian Drosten a berlini Charité kórház virológiai intézetét vezeti, egyike azoknak a kutatóknak, akik 2003-ban a SARS vírust azonosították. A német közegészségügyi intézet koronavírusokkal foglalkozó referencia-laboratóriumának vezetője. Az új koronavírus-járvány kapcsán a német kormány egyik elsőszámú tanácsadója lett, aki a Guradiannak adott interjújában arról beszélt, hogy tart a vírus második hullámától.

Jelenleg Németországban az intenzív osztályok félig üresek, Drosten szerint ennek az az oka, hogy nagyon hamar széles körben teszteltek, ezzel pedig csökkenteni tudták a vírus reprodukciós rátáját, azaz a fertőzöttek nem adták tovább a vírust. Most azonban megjelent egy új probléma, ez pedig a prevenciós paradoxon. Az emberek arról beszélnek, hogy a kormány túlreagálta a helyzetet, politikai és gazdasági nyomás érkezik, hogy minél hamarabb vissza lehessen térni a normál állapotba. Szerinte a lazítást lehetséges, hogy kreatívan fogják értelmezni az egyes tartományok, ettől pedig a vírus reprodukciós rátája újra növekedni fog, ami a járvány második hullámához vezet.

Az emberek azt látják, hogy a kórházak nincsenek leterhelve, és nem értik, miért vannak zárva ennek ellenére a kedvenc boltjaik. Kizárólag azt nézik, mi történik itt, és nem azt, ami Spanyolországban vagy New Yorkban. Ez a prevenciós paradoxon. Sok német számára én vagyok a gonosz, aki tönkreteszi a német gazdaságot. Halálos fenyegetések kapok, amiket a rendőrségnek is továbbítok. De ennél is jobban aggasztanak azok a levelek, amelyben arról írnak, hogy három gyerekük van és aggódnak a jövőjük miatt.