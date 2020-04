MTA: Kiterjedt tesztelésre és az egészségügy megerősítésére van szükség

A döntéshozók, a kormány és a társadalom számára is tájékoztatást nyújthat az az ajánlás, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia készített. A szöveg olyan konkrét szakmai javaslatokat tesz a kormányzat és a hatóságok számára a Covid-19-járvány rövid és hosszú távú kezelésére, mint például a kiterjedt tesztelés, illetve az ez alapján felállítandó csoportok, vagy az egészségügy gyors és tartós megerősítése – olvasható az MTA honlapján.

A szervezet a teljes dokumentumot április 22-én juttatta el az EMMI, az ITM és a Nemzeti Népegészségügyi Központ vezetőinek, hétfőn azonban mindenki számára elérhetővé tette a teljes szöveget. A javaslatok legfontosabb pontjai a következők:

A Covid-19-járványról tudományos megalapozottságú, rendszeresen végzett, validált és akkreditált tesztekkel történő mérési adatokra van szükség.

A Covid-19 betegségre fogékonyak és az azzal szemben immúnis egyének csoportjainak azonosítására és nyilvántartására rövid és hosszú távon is célzott járványügyi intézkedéseket kell tenni.

A tapasztalatok alapján sürgősen létre kell hozni a népegészségügy jelentősen megerősített intézményes és oktatási alapjait, javítani kell mind a lakosság tájékoztatását célzó, mind a szakmai és szakmaközi kommunikációt.

A Covid-19 elleni védőoltás(ok) elérhetővé válásakor fel kell készülni az egyéni védettségi szintek szerinti csoportosítás alkalmazására.

Az esetleg tartóssá váló Covid-19- vagy további, az ismeretlenségből előbukkanó járványok veszélyeit csökkentendő, meg kell erősíteni a tudományos kutatást az érintett területeken.

A jövőt illetően foglalkozni kell a különféle krónikus betegségben szenvedők közvetett érintettségével, az elmaradt szűrések, vizsgálatok, kezelések miatt várható igen komoly problémákkal. Előreláthatólag még hosszabb várólistákkal, megkésett diagnózisokkal kell majd szembesülnie az amúgy is leterhelt és alulfinanszírozott egészségügynek.

A Covid-19-járvány jelenlegi, növekvő fertőződést mutató szakaszában a kormányzati intézkedések már jelentős részben megtörténtek, ugyanakkor ezek módosítása, szelektív és célzott alkalmazása továbbra is javasolt. Most szükséges arról is gondolkozni, hogy miként kell felkészülni a járvány csúcspontja utáni időszakokra és az esetleges jövőbeli járványokra. A koronavírus-járvány első hulláma lehet jelentősen elhúzódó is, és valószínű, hogy későbbi hullámok is jönnek, így