Kínai kutatók szerint a koronavírus minden évben visszatér majd

Korábban az Indexen is olvashattak már arról, hogy oltás nélkül a COVID-19 vélhetően nem fog az első SARS vírushoz hasonlóan eltűnni, sokkal valószínűbb az, hogy újra és újra fellángoló járványokkal kell számolnunk a következő években. Ezzel jelenleg szinte minden kutató egyetért, most pedig Kína vezető szakértői is erre az álláspontra helyezkedtek, amikor azt mondták, hogy a SARS-CoV-2 vélhetően szezonálissá fog válni a jövőben – írja a Bloomberg.

Jin Qi, Kína vezető kutatóintézetének egyik kutatója elmondta, hogy ez valószínűleg olyan járvány lesz, ami hosszú ideig kitart majd, és a fertőzött emberek által fenntartva szezonálissá válik. Mivel az új típusú koronavírus a 17 éve feltűnt SARS-vírussal ellentétben nem okoz minden fertőzöttben gyors és súlyos tüneteket, és rengeteg a tünetmentes hordozó, sokkal könnyebben tud terjedni. Emiatt logikusnak is tűnik, hogy a korlátozások ellenére vélhetően nem fogjuk tudni teljesen megállítani.

A kínai kutatók véleménye egybevág a tudományos konszenzussal, mely szerint a COVID-19 évről évre vissza fog majd térni. Anthony Fauci, az amerikai Allergia és Fertőzőbetegségek Nemzeti Intézetének (NIAID) vezetője, egyben a Donald Trump által felállított koronavírus elleni akciócsoport vezetője április elején szintén arról beszélt, hogy a vírus jövőre is vissza fog térni, a világ pedig talán soha nem lesz olyan, mint a járvány előtt.