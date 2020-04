Ösztrogénes kezeléssel enyhítenék a koronavírusos férfiak tüneteit

Korábban az Indexen is foglalkoztunk már azzal, hogy az új típusú koronavírus a férfiaknál nagyobb eséllyel okoz súlyos tüneteket, és többen is halnak meg a betegségben, mint a nők között. Azt egyelőre nem tudni, hogy ennek pontosan mi az oka, a kutatókban azonban felmerült, hogy a nőkben fellelhető hormonok lehetnek felelősek érte. Ezért most két klinikai vizsgálat is indul, amelyekben női nemi hormonokkal fogják kezelni a jelentkezőket – írja a New York Times.

A kutatók abból indultak ki, hogy ugyan egy sor körülmény játszhat szerepet abban, hogy a férfiak nagyobb eséllyel halnak meg a betegségben – a dohányzástól kezdve az alkoholfogyasztáson, valamint a szív és tüdőbetegségek nagyobb arányát át egészen odáig, hogy a férfiak inkább vannak kitéve a légszennyezettség hatásainak –, van arra utaló bizonyíték, hogy a nők immunrendszere egyszerűen jobban reagál a megbetegedésre:

egyrészt gyorsabban indítja be az ellentámadást,

másrészt pedig ritkábban tudnak elszabadulni azok a gyulladásos folyamatok is az immunreakció következtében, amelyek végül a végzetes tüdőgyulladást okozhatják.

Ebben nagy szerepe lehet a nők szervezetében található ösztrogénnek és progeszteronnak, ezért a Los Angeles-i Cedars-Sinai kórház, illetve Stony Brook University-n található Renaissance School of Medicine kutatói úgy döntöttek, hogy megpróbálják ezekkel a hormonokkal kezelni az új típusú koronavírusban szenvedő férfiak egy kis csoportját. Dr. Sharon Nachman, a kutatás vezetője elmondta, hogy ugyan egyelőre nem igazán értik, hogy ezek a hormonok pontosan hogyan hatnak, de ha működik, azt biztosan látni fogják.

A ösztrogénes kutatásban 110 már diagnosztizált, vagy a sejtések alapján koronavírusos, a komoly tünetek valamelyikét produkáló beteg vesz majd részt. A férfiak esetében 18 év fölött bárki jelentkezhet, de az 55 év fölötti nőket is várják, a menopauza után ugyanis csökken az ösztrogénszint a szervezetükben. A csoport egyik felét ösztrogéntartalmú tapasszal fogják kezelni, a másik fele pedig a sztenderd orvosi ellátást kapja majd. A másik kutatásban progeszteronnal kísérleteznek majd, ennek ugyanis gyulladáscsökkentő hatása lehet, illetve megakadályozhatja az ún. citokin viharok kialakulását is a szervezetben.

Sabra Klein, a Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health kutatója a két kísérlettel kapcsolatban kiemelte, hogy egyáltalán nem biztos, hogy működni is fognak, hiszen az idősebb népesség körében is több férfi hal meg a betegségben, mint nő – dacára annak, hogy az idős nőknek is alacsony a hormonszintje. Szerinte ez arra utal, hogy a hormonálison kívül más okok is lehetnek, azt viszont hozzátette, hogy a progeszteron és az ösztrogén bejuttatása ettől még lehet előnyös hatással a férfiak szervezetére.