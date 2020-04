Kihívót kapott a Zoom, mindenki számára ingyen elérhető a Google Meet

Minden felhasználó számára ingyenesen elérhetővé teszi a Google az eddig csak a vállalkozásoknak, illetve oktatási intézményeknek biztosított videókonferenciás szolgáltatását, a Google Meetet, aminek használatához ezentúl csak egy Google-fiókra lesz szükség – írja a The Verge.

A Google Meetben így bárki létrehozhat majd korlátlan ideig tartó ingyenes meetingeket akár 100 ember részvételével is, egyelőre pedig úgy tűnik, hogy a cég csak a beszélgetések hosszát korlátozná le 60 percre szeptember 30-a után. Érdemes ugyanakkor kiemelni, hogy a Google-fiók megléte is komoly elvárásnak számít a konkurenciához képest, így ugyanis pusztán egy link birtokában nem lehet majd belépni a meetingekbe.

Erre a cég szerint azért van szükség, hogy ne lehessen olyan könnyen megzavarni a konferenciákat – mint például a Zoomban –, nem ez lesz azonban az egyetlen funkció, ami ezt a célt szolgálja. Ha valaki nem kapott közvetlen meghívást a naptárában egy meetingre, az később nem fog tudni egyből belépni, csak egy előszobába tud bejutni, innen pedig már a konferenciát indító emberre van bízva, hogy beengedi-e.

A Google ezekkel az extra funkciókkal némileg megkésve ugyan, de egyértelműen az utóbbi hónapokban szárnyaló Zoomhoz képest akar pluszt nyújtani a felhasználóknak, ami nem is meglepő, az adatvédelmi aggályok ellenére ugyanis továbbra is ez a legnépszerűbb szolgáltatás a különféle meetingek lebonyolításához. A cég egyébként jelenleg is folyamatosan frissíti a Google Meetet, nemrég például ebbe is bekerült a Zoom által népszerűvé tett galériaszerű nézet, az elmúlt napokban pedig a Gmailbe is integrálták a szolgáltatást.

