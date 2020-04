Jó eséllyel még idén megdől a 2016-os melegrekord

Egyre valószínűbbnek tűnik, hogy bejön a brit meteorológiai szolgálat (MET) év elején tett jóslata, mely szerint 2020 a legmelegebb év lehet az ipari forradalom óta. A meteorológusok legfrissebb becslései alapján ugyanis 50 és 75 százalék közötti annak az esélye, hogy még idén megdőlhet a 2016-os melegrekord – írja a Guardian.

A koronavírus-járvány, illetve az azzal járó korlátozások miatt átmenetileg világszerte jelentősen csökkent a károsanyag-kibocsátás, és sok helyen látványosan kitisztult az ég. A szakértők szerint azonban ezzel nem oldódott meg a probléma, a globális felmelegedés lelassításához mélyebb, hosszabb távú intézkedésekre lesz szükség. Ezt jól mutatja, hogy az év első hónapjaiban így is sorra dőltek a melegrekordok, ráadásul idén az El Niño sem jelentkezik, a tudósok pedig hagyományosan azzal asszociálják a melegebb éveket.

Az idei január volt az eddig mért legmelegebb, különösen Kelet-Európában és Ázsiában, ahol a hőmérséklet 3 fokkal volt melegebb az átlagosnál. Az utóbbi hetekben az Egyesült Államokban is több helyen megdőlt a melegrekord, Ausztrália nyugati részén pedig szintén sosem tapasztalt hőség volt megfigyelhető. Karsten Haustein, az Oxfordi Egyetem klímatudósa szerint a hőmérséklet jelenleg közelít ahhoz, hogy 1,2 fokkal legyen az ipari forradalom előtti időkhöz képest. Ő is kiemelte, hogy a járvány ugyan átmenetileg csökkentette a légkörbe bocsátott anyagok mennyiségét, ez valószínűleg nem fog sokat segíteni a már ott lévő káros anyagok koncentrációján. Szerinte ugyanakkor most lehetőségünk van arra, hogy átgondoljuk a helyzetet, és a helyzet normalizálódása után fenntarthatóbb életre álljunk át.

Az amerikai Nemzeti Óceán‑ és Légkörkutatási Hivatal számításai szerint 75 százalékos esély van arra, hogy 2020 lesz a legmelegebb év azóta, hogy elkezdték mérni a hőmérsékletet, a jelenlegi trendek pedig szinte teljesen megegyeznek a 2016-ban tapasztalt hőmérséklet-változásokkal. Az ügynökség azt is hozzátette, hogy 99,9 százalék esélye van annak, hogy 2020 benne lesz az öt legmelegebb évben. A MET ennél egy fokkal óvatosabb volt, ők 50 százalékos esélyt látnak arra, hogy 2020 lesz az eddigi legmelegebb év. Abban viszont biztosak, hogy az idei évben is folytatódik majd a 2015-ben elkezdődött, szokatlanul meleg éveket hozó sorozat.