Forradalmi felfedezés bizonyította be, hogy a dinoszauruszok tudtak úszni

Alapjaiban rengetheti meg a dinoszauruszokról kialakított képet egy frissen megjelent tanulmány, melyben a kutatók megdönthetetlennek tűnő bizonyítékot találtak arra, hogy a Spinosaurusok egyik alfaja a farka segítségével hajthatták előre magukat a vízben. A Spinosaurus aegyptiacus ezzel az első ismert dinoszaurusz lett, ami képes volt az úszásra – írja a Science Alert.

Korábban a paleontológusok körében is népszerű volt az elmélet, mely szerint a szárazföldi dinoszauruszok némelyike vízi környezetben töltötte az életét. Az elmúlt évtizedekben aztán egyre kevesebben támogatták ezt a gondolatot, a legtöbb kutató úgy vélte, hogy a nem röpképes dinók kizárólag szárazföldön éltek. Azok számára, akik mégis hittek a vízi dinoszauruszokban, a Spinosaurusok tökéletes fogódzót jelentettek, az utánuk fennmaradt csontok némelyike ugyanis arra utalt, hogy legalább részben adaptálódtak a vízi élethez.

Nizar Ibrahim, a University of Detroit Mercy kutatója kollégáival együtt korábban is pedzegette már, hogy a Spinosaurus aegyptiacus kiváló példa erre, annak a kutatásnak azonban többen is megkérdőjelezték az állításait. A Nature szaklapban most megjelent tanulmányban ugyanakkor Ibrahimék álláspontja szerint megdönthetetlen bizonyítékot sikerült találniuk arra, hogy a Spinosaurus aegyptiacus képes volt a farkával hajtani magát a vízben. A szakértő és csapata egy hatalmas, uszonyszerű farokra alapozzák a feltevésüket, ami a Kréta időszakból származik, és Marokkó keleti részéről, a Szaharából került elő.

A 90 és 100 millió év közé datált farokcsontok rámutatnak arra, hogy pontosan hogy nézhettek ki a Spinosaurusok, kibővítve ezzel az egyetlen fennmaradt csontváz alapján alkotott képünket. A tanulmány alapján a dinoszaurusz farkának különös, egyedi alakja van, a csontok pedig úgy strukturálódnak, hogy egy nagy, hajlékony, uszonyszerű szervet alkossanak, ami erős oldalirányú csapásokra lehetett képes. A kutatás során Ibrahim és csapata arra jutott, hogy ezzel a farokkal az állat akkora tolóerőt fejthetett ki, mint a ma is élő, hasonló szervekkel rendelkező gerincesek.

Ez alapján úgy tűnik, hogy az eddigi legerősebb bizonyítékra bukkantak, ami azt bizonyítja, hogy a dinoszauruszok – vagy legalábbis ez az egy faj – képes lehetett az úszásra. Ibrahim szerint ez a felfedezés végleg leszámolt az elmélettel, hogy a szárazföldi dinoszauruszok sosem merészkedtek vízbe, a Spinosaurus aegyptiacus ugyanis valószínűleg élete nagy részét vízben töltötte, és a prédáját is aktívan üldözte ott. A kutató szerint a felfedezés teljesen új távlatokat nyithat az őslénykutatásban, és nem egyszerűen hozzáad a narratívához, hanem új narratívát indít, ami drasztikusan megváltoztatja azt, ahogy a dinoszauruszokról gondolkodunk.