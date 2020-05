A Raspberry Pi Alapítvány bemutatott egy új kameramodult az oktatásban és a hobbi hardverhekkelők körében népszerű miniszámítógépéhez, amivel nagyot lépnek előre a fotózási képességek terén. A High Quality Camera az elődökhöz hasonlóan Sony szenzort kapott, egy 12,3 megapixeles IMX477 dolgozik benne.

Ennek a rendszernek az a különlegessége, hogy támogatja a CS- és a C-bajonettes objektívek használatát. Ezek gyakran megtalálhatók kamerákon, és ami talán ennél is izgalmasabb, mikroszkópokon is, ami megkönnyíti a régebbi eszközök digitalizálását. Adapterrel pedig profi fényképezőgépes objektívek is hozzácsatolhatók.

Persze a Raspberry alapítvány is kiadott hozzá lencséket, a 6 milliméteres CS-bajonettes 25 dollárba, a 16 milliméteres C-bajonettes lencse 50 dollárba kerül. A kameramodulért is 50 dollárt kérnek, és ezután is kapható lesz az olcsóbb Camera Module V2, melyen a Sony 8 megapixeles IMX219 szenzora dolgozik,

A High Quality Camera nagyobb felbontása hasznos lehet olyan projektekben, amelyekben a Raspberry PI számítógépen képfelismerő algoritmusok futtatnak, legyen szó akár arcfelismerésről vagy tárgyak azonosításáról.

(Raspberry PI)