A koronavírus nagyon nem segíti az illegális állatkereskedelmet

Két hete írtuk, hogy kínai kutatók még február elején jelentették be, hogy a koronavírust köztes hordozója, amiről átterjedt az emberre a betegség, a tobzoska lehet. A kutatási eredmények alapján akkor azt mondták, hogy az embereket megfertőző, új típusú koronavírus elkülönített törzsének szekvenciája 99 százalékban megegyezik a tobzoskákban található vírus genomjával. Emiatt a Kínában egyébként csodatévő gyógyerejűnek hitt állat illegális vadászata és csempészete összeomlott. Egy most kiadott jelentés szerint a járvány a védett állatok csempészetét sok más módon is hátráltatja.

A koronavírus miatt szerte a világon leállt a gazdasági tevékenységek számos ága, megszigorították a határellenőrzéseket, gyakorlatilag megszűnt a turizmus. Minden nagyon megnehezíti a csempészetet. Egyes állatvédők ezért arra számítanak, hogy - legalább időlegesen - mindez visszaveti a kiveszőfélben lévő állatok kereskedelmét.

A Wildlife Justice Commision (WJC) nevű, holland székhelyű állatvédő szervezet jelentése szerint a bűnözők jelenleg képtelenek a korábbihoz hasonló nagy mennyiségben elefántcsontot és tobzoskapikkelyeket Kínába csempészni. Egyszerűen túl szigorú a határellenőrzés. A hatás azonban valószínűleg nem marad tartós.

Túl sok pénz van e termékekben, és túl sok ember érintett benne ahhoz, hogy jelentős hosszú távú hatása lehessen [a járványnak]

- nyilatkozta a New York Timesnak Sarah Stoner, a WJC igazgatója.

Mások arra figyelmeztetnek, hogy bár a jelenlegi helyzet valóban visszavetette forgalmat, és így a hatóságok esetleg maradandó károkat okozhatnak az állatcsempészettel foglalkozó szervezett bűzözői csoportoknak, a járvány gazdasági hatásai még több embert dönthetnek nyomorba, ami miatt még többen kapcsolódhatnak be az állatcsempészetbe.

A jelentésben 20 állatcsempésszel folytatott, beépített ügynökök által készített beszélgetést ismertetnek. Az általános kép szerint a csempészek meglehetősen nehéznek látják a jelenlegi helyzetet. Februárban még arról biztosították a vásárlóikat a csempészek, hogy a szállítások rendben meg fognak érkezni, de márciusban már nyilvánvalóvá vált, hogy - főként a vietnámi-kínai határ lezárása miatt - a kínai szállítások akár hónapokat is csúszhatnak. Márpedig Kína a fő felvevőpiaca a sok veszélyeztetett állatból készült termékeknek, amelyekről persze csodálatos gyógyhatást hazudnak.

A kínai turisták elmaradása pedig sok illegális állati termékeket árusító boltot csődbe vihet.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az illegális állatkereskedelem teljesen leállt volna. Két hónappal ezelőtt egy Vietnámba érkezett dél-koreai repülőjárat utasainak poggyászában 11 orrszarvúszarvat találtak. Emellett a szárazföldi vietnámi-kínai határon is sok szarvat, illetve tobzoskát foglalnak le. Ahogy pedig a korlátozásokat lassan feloldják, várhatóan a forgalom is meg fog ugrani. Már csak azért is, mert e termékek a koronavírusra pontosan ugyanolyan jók, mint bármi másra.