16 ezer erdei fülesbagoly telelt idén Magyarországon

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) közleménye szerint idén 16 ezer erdei fülesbagoly telelt Magyarországon. 631 település 871 helyszínén találtak baglyokat, miután a MME január közepén a lakosság segítségét kérte az országos felméréshez.

A felmérésben a lakosság mellett az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztálya, helyi csoportjai, munkatársai és önkéntesei, a nemzeti parkok természetvédelmi őrszolgálata, négy óvoda és hat általános iskola, összesen több mint ötszáz fő vett részt.

Magyarország összes megyéjéből és a fővárosból is érkeztek adatok, és 2020-ban 201 olyan településről is kaptak információkat, amelyekről az előző évben nem. A szakemberek szerint az itt élő fülesbaglyok több mint 4 millió mezőgazdasági kárt is okozó rágcsálót pusztítottak el a 2019/2020-as telelési időszakban.